Patricia Conde está en el ojo del huracán. La actriz y presentadora es "trending topic" tras su actuación en la final de "Masterchef Celebrity". La bronca que le echaron los jueces y sus posteriores explicaciones en redes sociales, dando a entender que los concursantes eran sometidos a excesiva presión, la han puesto en el ojo del huracán. Este momento ha sido aprovechado por algunos de sus detractores para recordar que la ex de "Sé lo que hicisteis" o "El informal" tenía una cuantiosa deuda con Hacienda, un tema que también había sido sacado a la luz cuando se conoció que era una de las aspirantes de las cocinas del talent de TVE.

La presente edición de "Masterchef Celebrity" se estrenó el 12 de septiembre. En ella han participado Norma Duval, Lorena Castell, Patricia Conde, Ruth Lorenzo, Xavier Deltell, Pepe Barroso, Daniela Santiago, Fernando Andina, Emmanuel Esparza, Eduardo Rosa, Manu Baqueiro, María Escoté, Isabelle Junot, María Zurita y Nico Abad.

Ahora, se han clasificado para la gran final Lorena Castell y Manu Baqueiro, mientras que Patricia Conde se quedó a las puertas. Cuando fue eliminada, los jueces le echaron una dura bronca, acusándola de no haberse esforzado.

Posteriormente ella dio una larga explicación en sus redes sociales, en las que alegaba haberse visto sometida a una presión excesiva, que le había bloqueado para sacar adelante su trabajo en los fogones.

Tras eso, muchos recordaron que Patricia Conde figura en las listas de morosos de Hacienda. La presentadora lleva desde 2017 en la lista de morosos del erario público por un pasivo de 1,1 millones de euros, por supuestamente deducirse el IVA de gastos personales hace más de una década.

Ya cuando se conoció que iba a participar en esta edición, y como "Masterchef Celebrity" se emite en la televisión pública, fueron muchos los que criticaron su elección. "¿Lo de Patricia Conde es para que todos los españoles le paguemos la deuda que tiene con Hacienda?", se preguntaban a través de las redes sociales algunos usuarios.

Lo de Patrícia Conde, es para que todos los españoles le paguemos la deuda que tiene con Hacienda? — Pedro (@Pedro_mendezL) 9 de septiembre de 2022

Masterchef, garantía de éxito

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.