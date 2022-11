Las imágenes de Alba Carrillo y Jorge Pérez de lo más cómplices e intercambiando besos en la cena de Navidad de la productora en la que ambos trabajan, Unicorn, se han convertido en el tema más comentado de los últimos días. Tanto el colaborador como la ex de Feliciano López han dado la cara públicamente y han hablado sobre su presunto 'affaire' en 'Fiesta', admitiendo que fue un gran error pero asegurando que en ningún momento hubo más que lo que se ve en los vídeos emitidos por el programa.

Es más, el ex guardia civil - felizmente casado con Alicia Peña y padre de cuatro hijos, el menor de los cuales tiene 4 meses - sostiene que no hubo ningún beso aunque pueda parecerlo por la posición de la cámara, aunque reconoce que se extralimitó en su confianza con Alba y le faltó el respeto gravemente a su mujer.

Destrozado, Jorge ha confesado ante los micrófonos de Europa Press que Alicia está molesta y dolida por lo sucedido, y su actitud en la fiesta de empresa ha provocado una herida en su matrimonio que primero tiene que sanar y posteriormente que cicatrizar. Sin embargo, ha dejado claro que va a hacer lo que haga falta para conseguir el perdón de su mujer, de quien está enamoradísimo.

La tercera en discordia en este 'culebrón' es la propia Alicia, que este lunes, 48 horas después de ver las imágenes de su marido 'besando' a Alba, ha roto su silencio en redes sociales para agradecer el cariño que ha recibido a raíz de la deslealtad de Jorge: "Millones de gracias por todos los mensajes, os he leído a todos, y el amor que siento en ellos es muy bonito.

La esposa del Guardia civil ha publicado una carta en su Instagram en la que asegura que "hay un gran dolor en mi corazón". "Sé lo que verdaderamente ocurrió ahí y es muy diferente a todas las barbaridades que están diciendo.... Él se equivocó al no irse y apartarse, era su responsabilidad, pero creo que su arrepentimiento y perdón que ha mostrado, valdrá ante una sociedad con valores y que él tiene que volver a recuperar y trabajar".

Sus palabras de perdón han provocado el enfado de muchos de sus seguidores, tal y como han manifestado en los comentarios que acompañan al post de Instagram. ""El amor todo lo puede", que toxicidad de frase. No, no todo vale por amor". "Pero si lleva 1 año tonteando con ella. No hay más ciego que el que no quiere ver. Se le cae la baba cuando mira a Alba. Las miradas les delatan.". "Hazte valer, porque se ha visto claramente que te ha faltado el respeto delante de toda España! No te engañes sola." "Una vez más se demuestra que "no hay más ciego que aquel que no quiere ver" Que tú quieres perdonar su falta de respeto hacia ti y tu familia, pues genial, pero no negando la evidencia".