Rompedora con un traje oversize en color negro, sugerente sujetador a juego presumiendo de abdominales y un llamativo recogido con dos pequeñas trenzas enmarcando su cara. Así ha reaparecido Laura Escanes en la fiesta de Navidad de la marca GHD tras su escapada exprés a México para visitar a Álvaro de Luna, con el que parece que consolida a pasos agigantados su relación.

Una historia de amor de la que prefiere no hablar abiertamente, aunque sí confiesa que el viaje ha ido de maravilla: "Hemos estado con muchos amigos, pero todo ha estado muy bien. He comido muy bien, pero tengo un poco de jetlag aún" ha asegurado, admitiendo que ahora está en un momento de "disfrutar y no pasa nada". "Si en algún momento os tengo que decir 'os tengo que contar novedades sobre mi vida' yo las cuento, pero de momento, poco a poco, el tiempo dirá" ha confesado con un brillo en los ojos que refleja lo ilusionada que está con el cantante de 'Juramento eterno de sal'.

Más tranquila que en sus últimas apariciones ante las cámaras y reconociendo que cada vez se siente más comoda porque se ha acostumbrado a la expectación mediática que despierta cada uno de sus movimientos, Laura está además de celebración porque casualmente este martes - por cierto, día en que su exmarido Risto Mejide cumplía 48 años - ha lanzado su nuevo proyecto, su primer podcast en solitario, 'Entre el cielo y las nubes': "Es un día muy bonito y estoy muy contenta". "Es súper personal y estoy súper emocionada. La verdad es que el recibimiento ha ido increíble y yo feliz de seguir haciendo cosas, como 'El Desafío', que se estrena próximamente" nos ha contado, revelando que sin duda "profesionalmente este es el mejor año que he vivido hasta ahora".

A la vuelta de la esquina, la Navidad, la primera que pasará sin Risto y en la que, explica, "nos tenemos que adaptar a las circunstancias por la niña", que es lo primero tanto para él como para mí. Lo importante es que ella esté bien y así está, y eso nos da tranquilidad". "Para todos va a ser distinto porque estábamos acostumbrados a otra cosa, pero si nosotros estamos bien, la pequeña va a estar bien y todos vamos a estar bien" asegura.

Sobre su exmarido, y a pesar de que se ha especulado que su relación es tensa desde que se publicaron las primeras imágenes de Laura con Álvaro de Luna - cuando Risto dejó de seguirla en Instagram y ella no tardó en corresponderle el 'unfollow' - la influencer desvela que "claro que sí" que le ha felicitado por su cumpleaños ya que, a pesar de su separación, "forma parte de mi vida y lo va a formar siempre, tampoco puedo negarlo".

"Fuera se dicen muchas cosas y como que luego dentro todo es más pequeño de lo que parece ser fuera. Como para nosotros lo más importante es la buena relación entre los dos, que la niña esté bien, creo que mantenemos esa línea y eso es lo más importante" mantiene.

Además, Laura no ha dudado en salir al paso de los comentarios que apuntan a que ha confirmado que Risto tiene una nueva pareja dándole un like a una persona que así lo comentaba en redes sociales: "Da igual, si es que al final, es lo que decía antes. Como desde fuera parece mucho ruido, pero mientras lo de dentro, es lo importante. Mientras lo de dentro de casa esté tranquilo, es lo más importante". "Y si Risto está feliz, yo estoy feliz" concluye, demostrando el cariño que todavía siente por su exmarido.