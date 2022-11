Mediaset España ha comenzado a preparar la segunda edición de ‘Pesadilla en El Paraíso’, que contará con un nuevo trío de presentadores que se encargarán de narrar el día a día de los próximos protagonistas del reality: Carlos Sobera, Sandra Barneda y Nagore Robles. Mediaset España se encuentra actualmente en pleno proceso de casting para elegir a los concursantes famosos que protagonizarán la segunda edición del formato producido en colaboración con Fremantle.

Carlos Sobera estará al frente de las galas semanales de la nueva edición, en las que tendrán lugar acontecimientos clave en la mecánica del concurso, mientras que Sandra Barneda será la encargada de abordar la última hora de los participantes y analizar las situaciones más destacadas de su estancia en El Paraíso en los debates del formato. Ambos conectarán en sus respectivos programas con Nagore Robles, que debutará como presentadora de un formato de telerrealidad desde Jimena de la Frontera, donde dirigirá los juegos que tendrán que afrontar los concursantes y ofrecerá de primera mano el relato de la convivencia de los protagonistas y sus esfuerzos por mejorar sus condiciones de vida en un entorno rural sin ningún tipo de comodidades. Un trabajo que hasta el momento hacía Lara Álvarez y que por ahora. Según parece, Lara Álvarez ha pedido no continuar al frente del concurso en esta segunda entrega que se estrenará a principios de enero, algo más que comprensible tras haber prácticamente encadenado casi cuatro meses de trabajo en Honduras con otros cuatro en la sierra de Cádiz con la versión de 'La granja', en la que además la vendieron como presentadora titular para recular el día antes del estreno. No es factible que la asturiana vuelva a ponerse al frente de 'Supervivientes' desde la isla si no puede disfrutar de unas semanas de descanso tras el final de la primera edición de 'Pesadilla en El Paraíso', cuya fecha de finalización fue adelantada por este portal. Ante esta situación, los directivos de Mediaset han estado en las últimas semanas trabajando en la búsqueda de una nueva copresentadora. Y en este momento, la mejor posicionada para desempeñar esta labor es Nagore Robles, según ha conocido en exclusiva YOTELE.

Concursaste de supervivientes 2023

Lo dijeron por sorpresa. Casi sin querer, sin que muchos en la audiencia se dieran cuenta. Pero hoy durante el Sálvame, el programa anunciaba (lo hacía Kiko Hernández) quien puede asistir a Supervivientes. Tras la comparecencia de Chelo García Cortés por la polémica de que quiere cambiar de programa. Kiko Hernández le dijo lo siguiente: "Si voy a Supervivientes, ¿vienes a defenderme?", dejando caer lo que todo el mundo pensaba, que el tertuliano será uno de los próximos concursantes de la isla. Más tarde, una pregunta de Kiko Matamoros sobre el tema de Belén Ro, versaba sobre lo siguiente: "¿La vas a vetar de Supervivientes?", a lo que este sin pensar respondió tajante: "Sí".

Telecinco busca reflotar su audiencia tras el evidente fracaso de Pesadilla en el Paraíso, el reality por el que apostó para la temporada de otoño-invierno y que ha tenido bajos niveles de audiencia. Por ello, todo apunta que la cadena de Mediaset adelantará el estreno de Supervivientes a enero de 2023. todavía no hay concursantes confirmados aunque ya suena con fuerza Kiko Hernández y el regreso de Ana María Aldón