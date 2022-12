Susto de Jorge Pérez. El cántabro, ganador de "Supervivientes" en 2020, ha sufrido un accidente con su coche. Tal y como él mismo ha relatado en su cuenta de Instagram, fue una salida de vía tras lo que aparentaba ser el despiste de un camionero. Afortunadamente, y tal y como él mismo ha contado, resultó totalmente ileso.

La noticia del incidente fue dada a conocer por el propio Jorge Pérez. El Guardia Civil y modelo hizo una descripción de lo sucedido para sus "followers". "Primera vez que me pasa, un camión literalmente me ha sacado de la carretera. Me he tenido que meter en la mediana, que por suerte era de grava. Gracias a la Guardia Civil y al grupo de intervención rápida por sus cursos de conducción evasiva, me han servido", ha destacado el que fuese ganador de "Supervivientes" en 2020 con el 81,6% de los votos.

En el momento del suceso, Pérez afirmó que no conducía con exceso de velocidad. "Iba a 125 kilómetros por hora, con control de velocidad del coche", relató, antes de lanzar una advertencia a sus seguidores. "Es súper importante, no solo que vayáis pendiente de la conducción, sino de lo que hacen los demás".

Tras el incidente, Jorge Pérez también dedicó unas palabras al conducto con el que tuvo el incidente. "Amigo camionero, no te guardo ningún rencor. Un mal día lo puede tener cualquier, pero tu vehículo no es como los demás", le recordó.

Jorge Pérez fue el gran vencedor de "Supervivientes 2020". Fue una edición que comenzó el 20 de febrero de 2020 y se prolongó hasta el 4 de junio del mismo mes y que estuvo marcada por el confinamiento y la pandemia. Como en anteriores temporadas, se rodó en Honduras y estuvo presentada por Jorge Javier Vázquez, Jordi González y Carlos Sobera. Lara Álvarez fue la encargada de estar en la isla. Incluyó como novedad la retransmisión de un resumen diario de la actualidad de la isla en Mitele.

En esa edición Ana María Aldón acabó en segundo lugar y Rocío Flores en el tercero. También participaron Hugo Sierra, Albert Barranco, Elena Rodríguez, Ivana Icardi, Yiya del Guillén, José Antonio Avilés, Nyno Vargas, Fani Carbajo, Jaime Ferrera "Ferre", Antonio Pavón, Cristian Suescun, Vicky Larraz, Alejandro Reyes y Beatriz Retamal.

Jorge Pérez fue el vencedor tras había sido líder de la primera a la tercera gala y la novena y estar nominado en la octava, de la décima a la decimoquinta y en la fina. Nunca fue Dios y nunca estuvo entre los desvalidos.