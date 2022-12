Convertida en uno de los personajes del momento tras su noche de 'besos' y complicidad con Jorge Pérez durante la cena de Navidad de la productora Unicorn, Alba Carrillo reconoce que no puede más: "Estoy agotada ya, sobrepasada, agotadísima y con la cabeza reventada con este tema" ha confesado en su reaparición este martes en 'Ya es mediodía'.

Si 24 horas antes era el colaborador el que volvía a dar la cara y a pronunciarse públicamente sobre su 'affaire' con la modelo - del que reconoce que fue un grave error y una falta de respeto a su mujer, Alicia Peña, aunque sostiene que no se dio ningún beso con su compañera y deja claro que su matrimonio va a continuar pese a este 'desliz' - hoy ha sido la otra protagonista del culebrón, Alba, la que ha hablado sobre el asunto.

"Lo que sucedió es lo que se ve en los vídeos. No hay besos más intensos ni encuentros fuera del trabajo. Es mentira y no lo voy a consentir. Voy a empezar a tomar medidas legales contra las personas que mienten sobre mi persona, voy a preservar el honor y la decencia de mi familia, que somos mi hijo y yo" ha exclamado muy molesta por los ataques que ha recibido desde el pasado viernes y las acusaciones tanto de que la 'culpable' de que Jorge fuese desleal a su mujer es suya como las informaciones que apuntan a que éste no habría sido el único encuentro de ambos fuera de un plató.

En su podcast con Nagore Robles, "Nos hemos liado", Carrillo ha contado todo lo que pasó en la famosa fiesta de la que todos hablan. Con la complicidad de Nagore Robles y la empatía de Alexia Rivas, que ha sido la invitada de esta semana, la copresentadora del videopodcast ha encontrado el apoyo necesario para enviar un contundente mensaje a Jorge Pérez. Sin pelos en la lengua y después de haber digerido todo lo que se ha dicho de ella en redes, Alba Carrillo se ha defendido y ha sido muy crítica con los mensajes machistas que ha recibido y los que solo le apuntan a ella como culpable de “destrozar una familia”. De manera íntegro, el testimonio más sincero de una de las protagonistas del momento. "Estoy decepcionada con gente. Hay compañeros de trabajo que no se han portado bien". "Yo es que en general pienso que en esta cadena nadie se porta bien", respondía tan sincera como siempre Nagore Robles. "Yo sigo sin verlo tan grave, explicaba Alba Carrillo ante la polémica, que, por cierto, tampoco se quiere referir a ello asó. "Ni polémica ni nada, lo que estoy es viva, hija!". Además, Carrillo explica que lo que pasó entre Jorge y ella ocurre en todas las cenas de Navidad d empresa y que es algo "habitual".

La mujer de Jorge Pérez rompe su silencio con un comunicado: "Sé lo que verdaderamente ocurrió ahí"

Destrozado, Jorge ha confesado ante los micrófonos de Europa Press que Alicia está molesta y dolida por lo sucedido, y su actitud en la fiesta de empresa ha provocado una herida en su matrimonio que primero tiene que sanar y posteriormente que cicatrizar. Sin embargo, ha dejado claro que va a hacer lo que haga falta para conseguir el perdón de su mujer, de quien está enamoradísimo.

La tercera en discordia en este 'culebrón' es la propia Alicia, que este lunes, 48 horas después de ver las imágenes de su marido 'besando' a Alba, ha roto su silencio en redes sociales para agradecer el cariño que ha recibido a raíz de la deslealtad de Jorge: "Millones de gracias por todos los mensajes, os he leído a todos, y el amor que siento en ellos es muy bonito.

La esposa del Guardia civil ha publicado una carta en su Instagram en la que asegura que "hay un gran dolor en mi corazón". "Sé lo que verdaderamente ocurrió ahí y es muy diferente a todas las barbaridades que están diciendo.... Él se equivocó al no irse y apartarse, era su responsabilidad, pero creo que su arrepentimiento y perdón que ha mostrado, valdrá ante una sociedad con valores y que él tiene que volver a recuperar y trabajar".

Sus palabras de perdón han provocado el enfado de muchos de sus seguidores, tal y como han manifestado en los comentarios que acompañan al post de Instagram. ""El amor todo lo puede", que toxicidad de frase. No, no todo vale por amor". "Pero si lleva 1 año tonteando con ella. No hay más ciego que el que no quiere ver. Se le cae la baba cuando mira a Alba. Las miradas les delatan.". "Hazte valer, porque se ha visto claramente que te ha faltado el respeto delante de toda España! No te engañes sola." "Una vez más se demuestra que "no hay más ciego que aquel que no quiere ver" Que tú quieres perdonar su falta de respeto hacia ti y tu familia, pues genial, pero no negando la evidencia".