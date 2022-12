Convertida en uno de los personajes del momento tras su noche de 'besos' y complicidad con Jorge Pérez durante la cena de Navidad de la productora Unicorn, Alba Carrillo reconoce que no puede más: "Estoy agotada ya, sobrepasada, agotadísima y con la cabeza reventada con este tema" ha confesado en su reaparición este martes en 'Ya es mediodía'.

Si 24 horas antes era el colaborador el que volvía a dar la cara y a pronunciarse públicamente sobre su 'affaire' con la modelo - del que reconoce que fue un grave error y una falta de respeto a su mujer, Alicia Peña, aunque sostiene que no se dio ningún beso con su compañera y deja claro que su matrimonio va a continuar pese a este 'desliz' - hoy ha sido la otra protagonista del culebrón, Alba, la que ha hablado sobre el asunto.

En su podcast con Nagore Robles, "Nos hemos liado", Carrillo ha contado todo lo que pasó en la famosa fiesta de la que todos hablan. Con la complicidad de Nagore Robles y la empatía de Alexia Rivas, que ha sido la invitada de esta semana, la copresentadora del videopodcast ha encontrado el apoyo necesario para enviar un contundente mensaje a Jorge Pérez. Sin pelos en la lengua y después de haber digerido todo lo que se ha dicho de ella en redes, Alba Carrillo se ha defendido y ha sido muy crítica con los mensajes machistas que ha recibido y los que solo le apuntan a ella como culpable de “destrozar una familia”. De manera íntegro, el testimonio más sincero de una de las protagonistas del momento. "Estoy decepcionada con gente. Hay compañeros de trabajo que no se han portado bien". "Yo es que en general pienso que en esta cadena nadie se porta bien", respondía tan sincera como siempre Nagore Robles. "Yo sigo sin verlo tan grave, explicaba Alba Carrillo ante la polémica, que, por cierto, tampoco se quiere referir a ello asó. "Ni polémica ni nada, lo que estoy es viva, hija!". Además, Carrillo explica que lo que pasó entre Jorge y ella ocurre en todas las cenas de Navidad d empresa y que es algo "habitual".

Ana Rosa reacciona a lo que ha pasado

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' reacciona en directo al saber que Jorge Pérez y Alba Carrillo estuvieron juntos en casa de Marta López tras la fiesta de 'Unicorn'.

Ana Rosa quiere decir unas palabras antes de dar paso a su compañero para explicar los titulares de la sección de corazón: "Y ahora qué hago yo, Pepe del Real". La cara del colaborador tampoco da crédito y la presentadora continúa: "Yo estaba estaba en esa fiesta, no me enteré de nada, me marche a las dos de la mañana, ahí todavía no había pasado nada o sí porque había mucha gente...". La presentadora continúa sin dar crédito con que Jorge Pérez y Alba Carrillo hayan mentido a toda la audiencia y a sus compañeros de profesión: "Yo me creí a pies juntillas que solo era un piquito, ¿y ahora qué?". Ana Rosa, indignada, alucina con la confirmación de Marta López en 'Sálvame'.

La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' Cristina Tárrega ofrecía nuevos datos sobre el culebrón amoroso entre Jorge Pérez y Alba Carrillo. Después de la filtración de videos donde se veía a ambos colaboradores en actitud muy cariñosa, tanto la ex de Feliciano como el ganador de 'Supervivientes' desmintieron cualquier acercamiento más allá de una conversación entre amigos.

Los colaboradores se mostraban muy críticos con la pareja y confirmaban que tanto el ex Guardia Civil como su mujer Alicia querrían participar en un programa.

Quizás sería este polémico suceso el que les ayudaría a ser concursantes, así lo explicaba Pepe del Real: "Alicia colabora buscando un fin, empiezan varios reality en esta cadena de pareja. ¿No se postularán como concursantes Jorge y Alicia?".

"Si hay un escándalo su caché aumenta y no es el que le ofrecen de primeras", explicaba el colaborador en plató. Por su parte, Cristina Tárrega intervenía y añadía: "A no ser que se hayan postulado ya y les hayan dicho que no...".