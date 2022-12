Manu Baqueiro y Lorena Castell se proclamaron este lunes como duelistas en la primera parte de la final de 'Masterchef Celebrity 7', cuyo desenlace se conocerá este martes a partir de las 22:15 horas. Sin embargo, la gran protagonista de la noche fue Patricia Conde. La actriz y presentadora se vino abajo durante la prueba de exteriores, mostrándose derrotada ante los jueces y sin intención de pelear por una plaza para el duelo decisivo.

Desorientada y visiblemente agobiada por la situación, Conde llegó a tener que abandonar las cocinas. "No sé ni dónde estoy. Estoy tan cansada, tengo un sueño... Me agobio mucho", aseguró al borde del llanto. Más adelante, confesó que no estaba peleando por la final: "Si es una prueba muy estresante, igual prefiero no hacerlo. Debería estar luchando y no lo estoy haciendo, no sé por qué".

Durante los momentos finales, Jordi Cruz fue muy duro con la aspirante, explicándole que "había sido una profunda decepción" y que "cuando la intentaban reconducir, se tomaba a pitorreo sus palabras". Después de que numerosos espectadores coincidieran en redes sociales en que Conde había tirado la toalla por algún motivo desconocido, la vallisoletana publicó un esclarecedor texto en su cuenta de Instagram para dejar claro que "la televisión no es real". "Un día nos dijeron 'esto es un show, no un programa de cocina'. Ha habido amor, ha habido guerras, yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Y cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar", comienza diciendo.

Las redes se han acordado de Verónica Forqué, que se suicidó hace un año y que habría cumplido 67 años. Son muchos los que han recordado a ala actriz y han comparado su paso por Masterchef con el de Patricia conde, criticando la dureza y la actitud de los jueces.

"Ella ha priorizado su bienestar y se lo recriminan. Verónica Forqué probablemente también lo hubiese necesitado. Alimentar este tipo de programas y situaciones, no solo es absurdo, también peligroso. El acoso y menosprecio no son defendibles en ninguna situación", señalaba una usuaria de Twitter.

"Masterchef: Hemos aprendido de lo de Veronica Forqué, vamos a cuidar la salud mental de los concursantes. *A Patricia Conde le da un ataque de ansiedad en la final de Masterchef*. Also Masterchef: Has sido una decepción como finalista, eres la peor finalista de la historia", señalaba otro.

“Tengo mucho sueño, estoy muy cansada de estos días. Me he sentido bloqueada y sobrepasada.” Frente a la cultura de la competición salvaje y autoexplotación, la necesidad de cuidarnos y saber cuando no podemos más. Bravo, Patricia", comentaba Íñigo Errejón.

Conde subraya que es "sensible y vulnerable", motivo por el que su "salvavidas" es el sentido del humor: "Nos dicen que cocinemos, que peleemos, que hagamos un show divertido". "En lugar de sacar el estrés gritando o insultando a los demás he preferido reírme de mí misma e inmolarme con un divertido show para quitarle hierro al asunto (...) Y por los comensales no os preocupéis, no solo les dan lo que cocinamos, en el Ritz había más comida", añade.

"Quiero pedir perdón a mi familia (ellos saben bien que si no duermo no funciono), amigos, al equipo de 'Masterchef' y a todos los que han creído en mí más que yo misma", continúa Conde antes de finalizar: "Siento no haber sido más competitiva y ambiciosa, soy así. Como habéis visto, tímida, algo rebelde, muy sensible y payasita, y sobre todo, no puedo con las mentiras y antes de ofender a un compañero o creerme mejor que nadie, prefiero reírme de mí misma y ofrecer el show que tanto me pidieron cuando me echaron."