Patricia Conde ha abierto la caja de pandora contra los "talent" de TVE. La aspirante de "Masterchef", que tuvo una abrupta salida del programa, al que posteriormente criticó por la presión a la que someten a los participantes, no ha dudado ahora en atacar a otra producción de Shine Iberia, la misma que monta el "talent" de cocina. "No todo vale para subir audiencias", han criticado algunos seguidores de la actriz y modelo.

Todo comenzó después de la semifinal de "Masterchef". Los jueces cargaron duramente contra Patricia Conde porque entendían que no se había esforzado lo suficiente. Ella replicó que estaba muy cansada y que no funcionaba bien bajo presión, un discurso que repitió en sus redes sociales de manera más amplia, criticando directamente los entresijos del programa y los ataques y presiones a las que someten a los chefs.

Pero ahora, Patricia Conde también ha señalado a "Maestros de la costura", el talent de la costura que también emite TVE y que produce la misma empresa. Todo vino después de que uno de los finalistas del programa le dejase un mensaje en su muro. "No sabes la alegría que me producen tus palabras, no sabes lo que te agradezco que expliques esto y que cuentes lo que no se ve desde entro", escribió.

Patricia Conde no dudó en responder. "Te entiendo porque a mí en Maestros, cuando fui invitada, un cámara dio una patada a un vaso de Coca Cola y manchó el vestido de novia que hacíamos Pablo y yo. ¿A quién echaron la culpa? A mí... Al día siguiente el titular, que salío de allí mismo fue: "Patricia Conde estropea el vestido de novia de un finalista de Maestros", lamentó la actriz.

Sus explicaciones calaron hondo entre sus followers, que no dudaron en darle la razón y apunta hacia la productora. "Vomitivio. Yo ese concurso no loe h visto ni cinco minutos y Masterchef lo empecé a ver por Micky y Juanma, jamás lo había visto. No todo vale para subir audiencias".