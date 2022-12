Mediaset no para de buscar formas de buscar audiencia. La cadena saca muchos programas que funcionan, pero otros, se quedan en la orilla.

Tras las primeras galas vino el primer golpe de realidad. Pero Telecinco no tiró la toalla con 'Pesadilla en El Paraíso'. A pesar de su rotundo fracaso en términos de audiencia, tanto en sus galas como en los debates y programas de access prime time, la cadena de Mediaset volvió a hacer un replanteamiento el reality por enésima vez para intentar relanzarlo. La última novedad impulsada, las galas en directo y la participación de los espectadores para expulsar a los concursantes, parece no han tenido el efecto esperado. La dirección presentó un nuevo as bajo la manga: la entrada de nuevos famosos de manera inminente. Pero nada. Esto tampoco ha servido para reflotar la audiencia del que iba a ser uno de sus reality estrella de la temporada.

De hecho Mediaset ha tomado una drástica decisión, tal y como ha informado el portal especializado en televisión, VerTele. "Mediaset quiere dar prioridad a las galas en directo de Got Talent España los martes. Y por ese motivo, opta por suprimir la versión de Pesadilla en El Paraíso en el access. El formato presentado por Santi Millán arrancará directamente a las 22:00 horas, protagonizando toda la noche del canal. Se da la casualidad que tanto Pesadilla en El Paraíso como Got Talent son realizados por la misma productora, Fremantle". "El reality conducido por Carlos Sobera y Lara Álvarez emite dos access en lunes y martes, su gala principal el miércoles, y el debate el domingo. Esta determinación también afectará a su emisión de los lunes: según hemos podido averiguar, tampoco habrá emisión en el primer día de la semana. Es decir, se suprimen sus dos entregas de access conducidas por Lara Álvarez", confirman desde el medio especializado.

Huida en Sálvame: otro tertuliano abandona España junto a "su amigo íntimo" tras hacerlo Kiko Matamoros

Hace unos días conocíamos la triste noticia de que Kiko Matamoros abandona el país para irse a vivir junto a su pareja, Marta López, a Dubai. Una noticia que no sentó bien a los tertulianos de Sálvame, que echarán mucho de menos a su compañero.

Pero hoy, otro de los míticos ha decidido abandonar el país junto a "su amigo íntimo". Se trata de Kiko Hernández, que viajará a Cádiz junto a Fran Antón, según ha adelantado la revista Lecturas. "Hicieron una parada en Tahivilla y pusieron rumbo a Vejer de la Frontera, donde Antón estrenaba una obra de teatro. El equipo se quedó en una casa alquilada. El tertuliano, junto a su amigo, decidieron irse a otra casa".

"Kiko no quería que nadie lo reconociese, bajo ningún concepto. Iba ataviado con gorra, gafas de sol y una mascarilla negra enorme", aseguran.

No es la primera vez que Kiko Hernández hace un movimiento similar. Sin ir más lejos, hace unos meses cerró temporalmente todas sus cuentas. Ahora, la decisión no ha sido tan drástica, pero sí muy llamativa.

Por ahora no han trascendido los motivos por los que ha tomado esta decisión. Si bien, aunque activo en internet, Kiko Hernández ha sido siempre muy celoso de su intimidad. Especialmente con los suyos. De hecho, el tertuliano de "Sálvame" sorprendió no hace mucho al confesar que había pedido una orden de alejamiento de los paparazzi para sus hijas, algo muy similar a lo que hace unas semanas solicitó el futbolista del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué.

Tampoco se conoce si esto es únicamente una estrategia de comunicación y tiene previsto aceptar las solicitudes de todos aquellos que la pidan o si, por el contrario, Kiko Hernández va a dar ahora un enfoque más personal a sus redes sociales y limitará su acceso a sus amigos de verdad.

Nacido en Madrid en 1976, Kiko Hernández saltó a la fama en 2002, como concursante de la tercera edición de "Gran Hermano". Desde entonces ha estado ligado a la pequeña pantalla. Primero en "Crónicas Marcianas", con Javier Sardà, y luego en "A tu lado", "Sálvame" o "Campamento de verano".