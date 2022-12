El lío entre Alba Carrillo y Jorge Pérez sigue dando que hablar días después. Cuando parecía que ya estaba todo dicho sobre el pequeño lío que la modelo y el ex de "Supervivientes" tuvieron en la fiesta de la productora Unicorn el pasado sábado, unas nuevas de declaraciones de Alba Carillo han vuelto a avivar el fuego: "Miré a mi lado de la cama y no había nadie".

Todo vino en el podcast "Nos hemos liado" de Alba Carrillo y Nagore Robles. Fue allí donde la modelo soltó lo que llevaba dentro, después de haberse visto señalada como culpable por mucha gente en los últimos días. "Yo miré al lado de mi cama y no había nadie", dijo, en clara alusión a que ella no tiene pareja y que era libre de liarse con Jorge Pérez o con cualquier otra persona. "Ah, será que no tengo ninguna responsabilidad... quien la tenga que la asuma". ahondó.

Además, Alba Carrillo dejó entrever que en los últimos días se había sentido acosada y atacada. "Me han lapidado, cosa que me importa una mierda, por cierto, pero me han llamado rompefamilias", lamentó. "Oye, mira, no, cada uno tiene sus cosas y su familia. Mi familia no es padre , madre y cuatro hijos; somos madre e hijo y también somos una puta familia", dijo visiblemente enfurecida.

Nacida en Madrid en 1986, Alba Carrillo saltó a la fama en 2007 por su participación en "Supermodelo", un programa en el que acabó en cuarto puesto. El concurso le abrió las puertas al mundo de la moda y también a la pequeña pantalla. Primero como colaboradora de "Amigas y conocidas" y posteriormente pasó por lo splatós de "Hable con ellas", "Deluxe", "Sálvame" o "Mujeres y hombres y viceversa".

Alba Carrillo, harta de todo lo que está pasando tras la famosa fiesta, siente que no todo el mundo ha estado a la altura, no está dispuesta a que solo se la señale a ella y se desahoga con Nagore. En este nuevo programa de "Nos Hemos Liado", Alexia Rivas hace una reflexión clave: "Yo en su día también protegí"

Su vida privada también ha dado que hablar, ya que ha mantenido relaciones sentimentales con numerosos famosos. Feliciano López, Fonsi Nieto, Javier Hernanz, David Vallespín, Thibaut Courtois, Santi Burgoa o José Antonio Canales Rivera han sido algunas de sus parejas.

En 2011 tuvo un hijo con Fonsi Nieto. Se llama Lucas y tiene once años.