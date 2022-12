Este 2 de diciembre Fonsi Nieto cumple 44 años, y para celebrarlo ha organizado un fiestón en la noche de este jueves en el Teatro Kapital de Madrid, en el que además de soplar las velas acompañado por su novia, Maider Barthe, su ex Alba Carrillo y algunos de sus mejores amigos, como Miguel Abellán, Juan Peña o su primo Pablo Nieto, se ha puesto a los platos para animar el cumpleaños con su música.

En uno de los momentos más dulces de su vida, el expiloto ha encontrado de nuevo la estabilidad al lado de la periodista catalana, con la que mantiene un noviazgo desde junio de este año, y adora a sus hijos Lucas y Hugo - fruto de su relación con la televisiva modelo y con Marta Castro, respectivamente - mientras en el terreno profesional compagina a la perfección su pasión por la música convertido en un cotizado Dj, con su faceta de Director Deportivo de la escudería de motos PRAMAC Ducati.

Con mucho que celebrar, y encantado de cumplir 44 años, Fonsi confiesa que no puede pedir más, por lo que su deseo al soplar las velas es para sus niños, "lo más especial" de su vida y quienes consiguen hacerle sacar "lo mejor de mí". "Soy un padre consentidor" reconoce sonriente, asegurando que por el momento, y aunque está enamoradísimo de Maider, no se plantea tener más hijos: "De momento me planto, tengo uno muy pequeñín".

"Intento ser feliz siempre, contento con los míos, soy casero, familiar y muy de estar con mis amigos como hoy. Ha sido un año de cambios pero intento llevarlo con naturalidad porque la vida nunca sabes lo que te pone en el camino" confiesa.

Y en su vida, como no podía ser de otra manera, están muy presentes las madres de sus dos hijos, Alba Carrillo y Marta Castro, que quien anunció su separación en febrero de este año y a quien ha dedicado unas preciosas palabras: "Es una persona importantísima en mi vida, nos queremos muchísimo, nos tenemos un respeto brutal, es una madre increíble, de lo cual estoy orgullosísimo y he tenido mucha suerte de poder tener un hijo con ella".

Fue precisamente 4 meses después de su separación de Marta cuando Fonsi se enamoró de Maider - siempre en un discreto segundo plano, porque es muy tímida y no está acostumbrada a los focos, como nos ha contado el expiloto - con quien confiesa que está "muy feliz". "Ya no tenemos 20 años, sabemos lo que queremos, trabajamos juntos y eso es bonito y difícil a veces. Es una persona tranquila, me apoya en todas mis decisiones, pasamos cada vez más tiempo juntos y estoy muy contento" apunta.

Para Alba Carrillo, en el ojo del huracán por su affaire con Jorge Pérez, solo buenas palabras, aunque ha preferido no mojarse sobre la pólemica noche de pasión de la que cada vez conocemos más detalles: "Algo me han contado pero yo no digo nada. La apoyo, es la madre de mi hijo y la quiero un montón" asegura, destacando que aunque en estos años "hemos tenido nuestros más y nuestros menos, al final los niños sacan lo mejor de ti y te hace recapacitar en muchas cosas y darte cuenta que tanto el uno como otro cometemos fallos".