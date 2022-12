La confesión por parte de Alba Carrillo de que Jorge Pérez y ella solucionaron su tensión sexual en la casa de Marta López la famosa noche de la fiesta de Navidad de Unicorn, y que cuando llegó a su domicilio tras intimar con su compañero era ya de día, ha dejado al cántabro y a su mujer, Alicia Peña, en una situación muy complicada.

Y es que a pesar de que fuentes cercanas a la pareja aseguran que Jorge le contó todo lo que había pasado a su esposa en cuanto volvió a su residencia tras su 'noche de pasión' con la modelo, la coach no dudó en mostrar el lunes su apoyo incondicional a su marido, definiéndose como seres de luz y manteniendo que creía a pies juntillas la versión pública que dio en un principio de que ni siquiera se había besado con su compañera.

Tras la confirmación de Alba de que pasaron la noche juntos e intimaron, el matrimonio permanece en silencio, pero gracias a su amiga Isabel Rábago hemos podido saber que están bien, que están unidos, que no se han separado ni un minuto desde que estalló la polémica y que Alicia está "francamente mal" tras lo sucedido.

Ha sido en 'El programa de Ana Rosa' donde la periodista ha dejado claro que la filtración de que Jorge fue a la casa de Marta López la noche 'de autos' no viene por su parte: "No tiene ningún interés en contar lo que pasó ni el matrimonio ha trazado ningún plan. Están horrorizados con lo que se está diciendo y lo único que han hecho ha sido emitir un comunicado para decir que siguen adelante con su matrimonio".

"Ellos están absolutamente juntos y él se responsabiliza de todo. No es cierto que Jorge haya abandonado la casa, está con su mujer las 24 horas del día y no ha mentido a alicia, ella lo sabe todo desde el momento uno, pero han hablado de la situación en privado" ha revelado.

Rábago ha explicado que tan dura es la situación que Alicia "ha mandado a sus tres hijos mayores fuera de Madrid. Les han sacado del colegio. Se está dando una imagen de mujer sibilina, fría y calculadora de ella, y está francamente mal". "Ella se equivocó mintiendo en su comunicado y diciendo que no había habido beso, pero lo hizo para defender a su marido. Tiene derecho a perdonarle y a vivir el asunto en la intimidad" ha asegurado su amiga.

Prueba de lo mal que lo está pasando la mujer de Jorge, ayer el matrimonio salió de su casa con su bebé de 4 meses y, al descubrir que la prensa les estaba siguiendo, el colaborador decidió llamar a la policía para denunciar lo que les estaba ocurriendo. Un momento en el que, como ha revelado Isabel, Alicia se puso "muy nerviosa". Está "sobrepasada totalmente" y sufrió un "estado de ansiedad" por la tensión que se vivió durante la persecución. ¿Romperán su silencio en algún momento para dar su versión? Por el momento, parece que no.

Hace unos días, la esposa del Guardia civil ha publicado una carta en su Instagram en la que asegura que "hay un gran dolor en mi corazón". "Sé lo que verdaderamente ocurrió ahí y es muy diferente a todas las barbaridades que están diciendo.... Él se equivocó al no irse y apartarse, era su responsabilidad, pero creo que su arrepentimiento y perdón que ha mostrado, valdrá ante una sociedad con valores y que él tiene que volver a recuperar y trabajar".

Sus palabras de perdón han provocado el enfado de muchos de sus seguidores, tal y como han manifestado en los comentarios que acompañan al post de Instagram. ""El amor todo lo puede", que toxicidad de frase. No, no todo vale por amor". "Pero si lleva 1 año tonteando con ella. No hay más ciego que el que no quiere ver. Se le cae la baba cuando mira a Alba. Las miradas les delatan.". "Hazte valer, porque se ha visto claramente que te ha faltado el respeto delante de toda España! No te engañes sola." "Una vez más se demuestra que "no hay más ciego que aquel que no quiere ver" Que tú quieres perdonar su falta de respeto hacia ti y tu familia, pues genial, pero no negando la evidencia".