Rocío Flores no pasa por su mejor momento. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores tuvo que pasar hace unos días por el hospital tras sufrir una infección en las amígdalas. Ahora, la nieta de Rocío Jurado vuelve a estar convaleciente tal y como ha publicado a través de sus cuentas sociales: "No me puedo ni mover".

Entre los síntomas que presentaba la semana pasada se encontran la fiebre y mareos. Ante esta situación, Rocío Flores decidió acudir al hospital, como ella misma compartió con sus seguidores en Instagram. Horas después, reveló una fotografía del diagnóstico: amigdalitis pultacea. La amigdalitis pultacea es una inflamación de las amígdalas que se manifiesta con dolor de garganta, dificultad para tragar y sensibilidad en los ganglios linfáticos. Se trata de una dolencia que en la mayoría de los casos tiene un origen vírico, pero también puede ser provocada por infecciones bacterianas. En este caso, el doctor pautó a Rocío Flores antibiótico, reposo y tres días comiendo líquido templado, por lo que todo apunta a que la infección no es demasiado grave. Ahora, tal y como ella misma ha contado, está en sus primeros días de menstruación. Quizás por las bajas defensas de los últimos días, asegura estar pasándolo realmente mal. "No me puedo ni mover", llegó a admitir. Afortunadamente, horas después la propia Rocío Flores subió más historias a su cuenta oficial de Instagram en al que ya se le podía ver algo recuperada. Todo esto, sumado a que la relación con su madre no es la mejor y a todo lo que están dando que hablar las docuseries protagonizadas por su progenitora, sumado a la separación de su padre y Olga Moreno, hace que Rocío Flores no esté pasando actualmente por su mejor momento. Rocío Flores trabaja como colaboradora en algunos programas de televisión y también como "influencer". Y es que la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores cuenta con una sólida comunidad de seguidores detrás. ¿El motivo? Además de provenir de una familia muy popular, Rocío Flores se muestra siempre muy natural con sus seguidores. No se limita únicamente a contar los mejores momentos de su día. También las horas bajas.