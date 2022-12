Fue uno de los rostros más conocidos de Telecinco a principios de la década del 2000.

Nuria Bermúdez Saltó a la fama tras su relación con Antonio David Flores y, posteriormente, se hizo un hueco fijo en el famoso programa de Telecinco, Crónicas Marcianas. Posteriormente, cuando nace su hijo con Güiza, decide retirarse de su vida en la televisión para convertirse en agente de la FIFA. Ella como agente suyo se convertía la primera mujer en negociar con un club turco (Fenerbahçe) en lo que supondría a su vez el fichaje del primer español en la historia de ese Club. La que fuera la mujer número 1 de su promoción, fue considerada el secreto de la carrera de su pareja, puesto que desde que ella entró en su vida, los cambios acontecidos fueron más que notables. En 2008 pusieron fin a su matrimonio.

Nuria Bermúdez es muy activa en redes sociales donde promociona diferentes productos, como cremas para la piel o alimentos saludables.

Hace unos meses Cristian, hijo de Dani Güiza, estuvo 'Sálvame Diario' para hablar del drama familiar que tiene con su padre al no tener relación con él desde hace tiempo. El joven aseguraba que uno de los principales motivos por el que se rompió el vínculo es debido a la pareja del futbolista, ya que se entrometía en aspectos que no debía.

Sin embargo, María Patiño destapaba un poco más sobre esta historia. Al parecer, a Dani Güiza no le gustó que su hijo fuera el año pasado al programa 'Viva la vida' para hablar de la amistad que mantenía con Julia Janeiro y desde entonces, nada ha sido igual.

Cristian aseguraba que su padre no ha estado a la altura estos últimos meses: "Él no se ha enterado de nada de mi vida. Mi padre me tiene que hablar y tiene que prestarme atención" y terminaba mandándole un mensaje al futbolista: "Solo quiero decirle que vuelva a ser como antes. He pasado muy buenos momentos con él. Quiero que seas tú el que me hables, que vuelva a ser como antes. Por favor papá, trátame como me has tratado siempre".

A sus 19 años Cristian aseguró en la televisión que su padre dejó de mantenerle de un día para el otro y por ello ha querido denunciar al ahora futbolista del Atlético Sanluqueño, su padre.

“Es Nuria Bermúdez la única que me ha ayudado, que me ha llevado al médico”, explica Cristian. Nuria Bermúdez fue la segunda mujer del veterano delantero. "No sabe ni si he dormido en la calle", continúa Cristian que asegura vivir con la familia de un amigo.