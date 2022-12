First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Puede darse el caso, incluso, de que ya se conocieran de antes, pero por alguna u otra razón nunca habían tenido la oportunidad de estar juntos -o ni siquiera sabían si se gustaban-. Todo esto ha ocurrido en uno de los últimos programas emitidos por Cuatro. Roxana y Rubén pasaron el casting por separado sin tener ni idea de que iban a acabar encontrándose en la misma mesa, como en una cita. Llevaban sin verse un año y la última vez que lo habían hecho “se habían besado”. Y es que resulta, tal y como han contado, que “son amigos desde hace más de once años”. Sin embargo, Roxana ha contado una de las cosas que ocurrieron para que nunca pasara nada más entre ellos: "Éramos dos amigas y eligió a la otra, por lo tanto yo era amiga de ambos e íbamos siempre juntos".

“Me alegro un montó de que seas tú la persona, de verdad”, le decía Rubén a Roxana ya fuera de cámaras. “Sí, la verdad es que sí”, contestó ella. En el momento de tomar la decisión, el comensal contó que aun se encontraba “asimilando la realidad”. Roxana le dio la razón: “Yo sigo en shock. Estoy aterrizando ahora”.

Esta situación echaba más para atrás a Roxana, que pensaba que, “si no había pasado antes, igual es que no tenía que pasar”. Por otro lado, Rubén ha confesado que siempre ha habido algo para él. "A mí siempre me ha gustado, tanto a nivel físico como mental". Pese a las dudas de Roxana, ambos abandonaron plató con la decisión de darse una oportunidad para ver qué pasaba. “Ya hemos tenido la primera cita aquí después de once años de conocernos. Sí que quiero una segunda”, respondió Rubén primero. Luego vino la de Roxana: “Yo sí quiero una segunda cita por recordar los viejos tiempos, saber un poco más de ti y como ya nos conocemos hay ciertas cosas que no hemos tocado aquí y sí que me gustaría hablarlas contigo”.