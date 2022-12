Jorge Fernández es junto a Joaquín Padilla un elemento fundamental en la historia de La Ruleta de la Suerte. Ambos llevan desde el principio apostando por el programa y han generado una complicidad entre ellos que llena el espacio de momentos icónicos donde además los concursantes disfrutan. En varias ocasiones han acaparado mensajes en redes sociales por cualquier circunstancia y eso ha colocado al programa en tendencias.

Pese a su longevidad, parece no perder fuerza y tampoco sus caras conocidas. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega.

Pese a que Joaquín Padilla, el líder de la banda que ameniza los descansos entre panel y panel sea sobre el que se centran más miradas, Jorge Fernández no pasa desapercibido. Y aunque en muchas ocasiones sea objeto de crítica por las redes sociales, durante la emisión del programa recibe el calor del público a través de sus aplausos y vítores. Ha sido esto en lo que ha querido fijar la mirada el presentador, que ha querido agradecer todo el apoyo que viven día a día en plató.

“Aunque muchas veces los concursantes no os lo digan, a mí sí me lo dicen: qué guay el público. Sois el motor”, contaba Jorge Fernández a sus animadores ese día. El presentador iba más allá: “Qué sería de La Ruleta sin el público detrás que está todo el rato apoyando, jaleándoos, diciendo muchas cosas”. Fernández quiso concluir el discurso lanzando un emotivo mensaje: “Sin vosotros no sería lo mismo”.

Esta es la trabajadora que se encarga de encender el ánimo en plató

Lorena Gil es la animadora de La Ruleta de la Suerte, aunque siempre se ha mantenido en un segundo plano. La propia trabajadora comparte a través de sus redes sociales cómo son sus jornadas en el programa y la forma de levantar el ánimo de los asistentes a través de cánticos, aplausos, etc. Ella es la que inicia todo el movimiento para contagiar al público con su alegría con mucho entusiasmo, tal y como muestra en su Tik Tok.