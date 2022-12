Cumpliendo su palabra, Ortega Cano sigue anteponiendo el bienestar de su hijo sobre todas las cosas. Desde que él y Ana María Aldón decidieron poner fin a su relación tras una grave crisis en su matrimonio, ambos se han mantenido unidos para poder disfrutar del pequeño que tienen en común.

Como cada fin de semana, el torero aprovecha para pasar tiempo con el pequeño José María, ya sea acompañándolo a sus partidos de fútbol o paseando en bicicleta junto a él. Este sábado, el exmarido de Ana María Aldón se ha acercado a las instalaciones deportivas de su urbanización para que su hijo pudiese disfrutar de la mañana junto a unos amigos.

A pesar de que hace tan solo unas semanas se publicaba que el torero podría estar de nuevo enamorado, él mismo desmintió que fuera un posible amor ya que tan solo era una amiga suya de toda la vida. En esta ocasión, hemos podido ver a Ortega Cano sentado junto a la madre de un amigo de su hijo mientras charlaban y conversaban de manera cómplice.

Con estas imágenes podemos ver como el torero sigue disfrutando a pesar de estar en plenos trámites de divorcio con Ana María Aldón. Las risas no han faltado y es que el maestro aprovecha sus salidas con José María para desconectar de todos los rumores que giran en torno a él y su exmujer.

Parece que cada vez estamos más cerca de descubrir realmente que ha pactado Ortega Cano con la diseñadora, lo que no cabe duda es que ambos siguen presentes en el día a día del hijo que tienen en común.

Ana María Aldón ya tiene compañía: este es "el sustituto" de Ortega Cano

La tertuliana ha encontrado casa y, aunque "hay que hacer algunos trámites todavía", "no tardará mucho" en irse de la casa de José Ortega Cano para comenzar una nueva vida lejos del torero. Así lo ha confirmado la diseñadora este fin de semana en 'Fiesta', evitando dar detalles sobre el que será su nuevo hogar, del que sí que ha revelado que se encuentra "en un radio de 20km del colegio de mi hijo y de la casa de su padre, que es lo importante". Además, y tras las informaciones que apuntaban a que su exmarido se haría cargo de la mitad del alquiler, la andaluza ha dejado claro que "no me va a pagar absolutamente nada". "No es verdad que me vaya a pasar ningún tipo de pensión ni que me vaya a ayudar a pagar mi casa, yo tengo dos manos y dos pies para trabajar y no necesito que nadie me pague nada" ha asegurado.

Además, en su intervención en el programa, Ana María no dudaba en responder a los rumores de que Ortega Cano echó de su finca de Madrid a su hija Gema Aldón porque su pareja era una "mala influencia" para José Fernando: "Yo no sé, pero la pareja de mi hija, y no quiero que esto suene mal, que yo sepa no ha estado en prisión ni ha tenido problemas con la justicia" ha explicado, en lo que muchos han interpretado como un brutal dardo contra su exmarido.

Unas declaraciones tras las que el todavía matrimonio - ya que a pesar de que han llegado a un acuerdo de divorcio todavía no lo han firmado - se ha dejado ver de nuevo junto en compañía de su hijo, aunque la tensión y las caras largas han sido la tónica dominante de su reaparición tras este nuevo zasca de Ana María.

Así, y a diferencia de otros días en los que ambos han apoyado orgullosos al pequeño en sus partidos, en esta ocasión la andaluza se ha limitado a llevarlos en coche a la pista deportiva y, después de mantener una breve y conversación con Ortega Cano - en la que ambos han estado serios en todo momento - abandonaba el lugar dejando solo al torero.

Sin embargo, y lejos de aburrirse, el viudo de Rocío Jurado se ha entretenido charlando con las madres de varios amigos del pequeño José María, con las que se ha mostrado de lo más sonriente y animado.

Pero gracias a sus compañeros en Fiesta, Ana María ya tiene un nuevo compañero por las noches que sustituye a Ortega cano. Y es que los tertulianos le han comprado un satisfyer con el que la tertuliana podrá entretenerse.