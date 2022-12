Hace menos de un mesa saltaba la triste noticia en el plató de Sálvame. Kiko Matamoros abandonaba el país para irse a vivir junto a su pareja, Marta López, a Dubai. Una noticia que no sentó bien a los tertulianos de Sálvame, que echarán mucho de menos a su compañero.

“Nos vamos a Dubai. Y Kiko (Matamoros) se viene conmigo. Nos vamos un mes porque voy a probar allí como modelo con varias agencias. Voy a probar ese mercado y él se viene conmigo", aseguró López Álamo este lunes en unas declaraciones concedidas a Europa Press en la alfombra roja de los Premios Woman, revista del grupo Prensa Ibérica.

Preguntada sobre si esta ausencia televisiva le sentará bien a Matamoros, Marta López Álamo afirmó que el colaborador lo llevará “maravillosamente bien": "El mundo de la moda, lo malo que tiene es lo solitario que es. En este caso se ha dado la oportunidad de que Dubai es una ciudad que le encaja a él y se viene conmigo".

La baja provisional de Kiko Matamoros de 'Sálvame' se produce después de que se haya convertido colaboradores más activos en los temas relacionados con Belén Rodríguez y su préstamo a Kiko Hernández. De hecho, el tertuliano se sometió a la prueba del polígrafo para destapar, en teoría, la verdadera cara de la colaboradora.

El excolaborador y su prometida comparten sus vivencias en el país asiático con una vida a todo lujo. "Ayer: baño, siesta, cena y una copa en @baskoduba".

Pipi Estrada despedido de Sálvame: este es el motivo

Pipi Estrada es uno de los rostros más conocidos de la televisión en España. A su faceta de periodista deportivo se ha sumado su protagonismo en el mundo el corazón tras protagonizar un largo romance con Terelu Campos y después con otras famosas del panorama televisivo nacional.

No obstante, el que fuera uno de los fichajes más reveladores de Sálvame lleva un tiempo desaparecido del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez en las tardes de Telecinco. el periodista entró a formar parte del grupo e famosos que protagonizó Pesadilla en el paraíso, el reality estrella de la temporada otoñal de la cadena de Mediaset. No obstante, este formato no tuvo la audiencia esperada y vivió muchos cambios hasta cambiar por completo a los metidos en la granja.

De hecho, Estrada apenas ha regresado a Sálvame tras su vuelta de la granja gaditana.

Hace unas semanas, el periodista se enfrentó al testimonio de una mujer que no solo dice haber intimado con su pareja, también afirma que Andreía tenía "novia" estando con el periodista. "Pasa de todo", le decía Andreía a Pipi pero, tras descubrir que su llamada estaba siendo escuchada en directo, colgaba el teléfono. Una mujer asegura haber mantenido una relación íntima con Andreína, actual pareja de Pipi Estrada. Según nos cuenta en 'Sálvame', Pipi no sabe nada, pero la pareja no hace vidas juntos dado que él vive en Madrid y ella en Asturias: “Lo hace a escondidas”. Es más, esta mujer afirma que conoció a Andreína durante una visita de la novia de Pipi a la capital.

Desde el plató de ‘Sálvame’, el colaborador cambiaba de expresión, afirmaba que Andreía ha cambiado su vida, que cree en ella siempre y la llamaba en directo para demostrarlo. “Pasa de todo”, decía al periodista y añadía: “Han dicho barbaridades de mí, no entiendo nada”.

De repente, Andreína se daba cuenta de que estaba en directo, lo confirmaba con su pareja y, acto seguido, cortaba la comunicación: “No, por favor. Adiós”. El periodista no ha vuelto tanto al plató del programa de la sobremesa d eTelecinco donde antes hablaba de su relación con Terelu o la polémica con Miriam Sánchez.