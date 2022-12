Alarma por el estado de salud de Isa Pantoja. La isa de la tonadillera Isabel Pantoja ha asustado a sus seguidores al hacer una publicación sobre su maltrecho estado de salud en su cuenta oficial de Instagram. "Me he despertado cuatro veces y es como que me ahogo. Es una tos seca", escribió, antes de abundar: "Tengo mala cara y, encima, cómo no, hinchada otra vez. Soy humana, chicos", ha dejado escrito.

En la imagen se puede ver a Isa P -como le gusta autodenominarse- luciendo un pijada y con el rostro ligeramente hinchado. También ha hablado y se le veía cierta irritación en la garganta. No es el primer día que asegura estar padeciendo dolores. Sin ir más lejos, el pasado 1 de diciembre también colgó una imagen en la que aparece ella y se puede leer: "Estoy KO. Llevo desde ayer con un dolor de cabeza increíble y tantas horas en el tren no han ayudado". Isa Pantoja fue adoptada por Isabel Pantoja en 1996, cuando aún era solo un bebé. De esta manera, la tonadillera hacía crecer una familia que se había quedado en Kiko Rivera y ella, tras la muerte de Paquirri. Desde que se hizo mayor de edad, Isa Pantoja, que primero fue llamada Chabelita y que ahora prefiere ser conocida como Isa P buscó siempre un futuro cerca de las cámaras. Ha intentado entrar en el mundo de la interpretación, en el de la música y, finalmente, se ha labrado un camino como tertuliana e "influencer". Además, Isa P fue madre en 2014 con Alberto Isla. Si bien, la relación entre ellos no fue muy duradera y acabaron separándose. En los últimos años Isa P se ha mostrado muy cercana con su madre. No así con su hermano Kiko Rivera, con el que tiene continuos roces, muchos de ello en público.