Yulen Pereira confesaba que está deseando reunirse de nuevo con la sobrinísima de España. Sin desvelar cuándo tendrá lugar su reencuentro, entiende que Anabel quiera pasar más tiempo junto a su familia. "Ella creo que estará más visitando a su familia que, como ya sabéis, tiene una situación delicada y eso es lo más importante ahora mismo" declaraba.

Desde que Anabel Pantoja viajase a Sevilla, ella y Yulen Pereira han seguido manteniendo el contacto. El esgrimista conoce cuál es la gravedad de la situación que está viviendo la familia aunque prefiere que sea la propia Anabel quien haga públicos los detalles. Yulen Pereira dejaba en aire si Anabel Pantoja estaría dispuesta a dejar Canarias para que puedan estar juntos, aunque confesaba que no sabe aún si fijará su residencia fuera de España ante la nueva temporada de esgrima a la que se enfrenta. "Todavía no he tomado una decisión final de la ciudad en la que entrenaré".

"Como sabéis hemos llegado a nuestras respectivas ciudades y estamos planificando, al final ya sabéis como es esto que hay que planificarse, ver que hacer cada uno" confesaba.

Pero, según la entrevista concedida a la revista "Lecturas", Anabel Pantoja quiere ser madre y Yulen está dispuesto a ello. El esgrimista piensa que es demasiado pronto debido a su carrera como deportista, pero quién sabe si en unos años, la sobrina de Isabel Pantoja no hará padre al hispano-cubano.

Sin embargo, en esta ecuación también entra Omar Sánchez, ex pareja de Anabel.

No son pocos los que creen que Omar está obsesionado con Yulen Pereira y, además de teñirse el pelo de rubio como el actual novio de Anabel, también imita su manera de vestir, luciendo looks casi idénticos a los del esgrimista poco después de que los comparta él en sus redes sociales.

De hecho, Belén Esteban ha confesado que le parece lo más ridículo que ha visto en su vida; unas críticas a las que Omar ha respondido con una sonrisa, dejando claro que "para nada" está copiando al actual novio de su ex: ¿La ropa? Nos vestimos igual, somos chicos. Y los pelos también son los mismos" ha asegurado, negando así que imite a Yulen. "Belén sabrá, no sé. Su opinión es respetable" ha añadido con indiferencia.