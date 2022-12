Tamara Gorro sigue luchando por la salud mental. La modelo lleva tiempo luchando por normalizar los problemas psicológicos y psiquiátricos. Por ello, siempre que puede habla con total normalidad de los problemas que padece, muy asociados a la depresión. Y eso es lo que ha hecho junto a otro de los grandes "visibilizadores" de la salud mental, el cantante Dani Martín.

Nacida en Segovia en 1987, Tamara Gorro es una modelo, "influencer" y tertuliana televisiva que saltó a la fama en 2009 en "Mujeres y Hombres y Viceversa". Posteriormente pasó por espacios como "Sálvame Deluxe", "Supervivientes", "Sábado Deluxe" o "Mask Singer".

En los últimos dos años ha admitido tener problemas de depresión. Una situación que acabó llevándole a separarse temporalmente de su marido, el exfutbolista y padre de sus dos hijos Ezequiel Garay, con el que se reconcilió meses después.

Ahora, en un acto de los 40 Principales, Tamara Gorro ha dado un paso más hacia la visibilización de estos problemas con el cantante Dani Martín. "Ahora cuando voy al psiquiatra le digo: '¿Me bajas la medicación?' y me dice: 'No''", comenzó diciendo la modelo, sobre lo que el cantante se explayó: "Creo que la medicación es tan importante como la terapia, hay que combinar las dos cosas. Ir al psiquiatra es como ir al gimnasio. Estoy en el momento más feliz de mi vida. No por tomar una pastilla, sino por haberme dado permiso para llevar un nuevo estilo de vida, desanudar cosas que tenía dentro... no estaba bien".

Ambos coincidieron también en la importancia de dar naturalidad a este tipo de problemas. En ese sentido, Tamara Gorro relató algunos de los comentarios que tiene que escuchar en ocasiones. "A mí me dicen: 'Mira qué depresión tiene y qué trastorno y mira qué vestido lleva...' Que estuve a punto de quitarme la vida hace un año. ¿Qué tengo que hacer, quitármela?", se preguntaba Tamara Gorro.

El corte con la conversación del exlíder de "El canto del loco" y de la modelo se ha hecho viral en redes sociales, donde muchos han aplaudido la complicidad y naturalidad que han mostrado: "Hace falta más gente como vosotros".