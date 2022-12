"Es el caso más difícil que me he encontrado". Así se refirió el chef Alberto Chicote a su rodaje en El callejón, un establecimiento de Algeciras (Cádiz) que protagonizará la emisión de esta semana de su programa "Pesadilla en la cocina". Así se come ahora tras el paso del televisivo cocinero.

El callejón es un establecimiento que se encuentra en Algeciras. En su carta cuenta con una cocina sencilla, basada en tapas con productos del mar fundamentalmente, aunque sin llegar a despreciar las carnes. Tras el paso de Alberto Chicote y su equipo por el establecimiento, el local "ha vivido un buen lavado de cara que se agradece", tal y como han aplaudido a través de las redes sociales algunos clientes. Y no sólo eso. También han aumentado el nivel medio en la cocina. Si bien, no todo son buenas noticias. Entre las valoraciones hechas por algunos comensales, hay algunas faltas que no son menores. Una de las más repetidas es que la vajilla no está del todo limpio. "Los platos estaban llenos de grasa", critica un cliente sobre un tema que también fue referido por otra gente que pasó por el local. Los problemas de El callejón antes del paso de chicote eran muchos. Además de ser un establecimiento un tanto rancio, con un mobiliario anticuado que no destacaba por su higiene, había que sumar unos serios problemas de personal. Ahora, con lo que se puede leer en la red sobre el establecimiento, la situación ha mejorado sensiblemente. Plataforma de afectados de "Pesadilla en la cocina" La repercusión del programa de Alberto Chicote en La Sexta ha sido tal en el mundo de la hostelería que varios de los dueños de restaurantes que fueron protagonistas de su programa fundaron hace meses una asociación de “víctimas” de Pesadilla en la Cocina. Estos hosteleros aseguran que en el programa todo se exageraba y que en ningún caso se daba una imagen real de lo que pasaba en el interior de los locales que iban tan mal que tenían que llamar a la televisión para intentar rescatar sus negocios. Sea como fuere dicen los hosteleros que siete de cada diez de los negocios visitados por este chef que presenta uno de los formatos más vistos de la televisión en España acaban cerrando sus puertas.