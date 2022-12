Las reacciones ante la eliminación de España del Mundial de Qatar 2022 no se están haciendo esperar. Una de las más destacadas ha sido la de Josep Pedrerol, que ha sido muy tajante contra Luis Enrique tras la derrota contra Marruecos en la retransmisión 'Inside' de 'El chiringuito': "Qué haga un streaming para decir si se va o no se va".

"Es algo que se da por hecho que la etapa de Luis Enrique se ha acabado, pero me da un poco igual. Me importa la etapa de España, que es la que se ha acabado hoy. Estamos fuera del Mundial ahora mismo, que es lo más importante", dijo el periodista después de que José Luis Sánchez casi exigiese que el entrenador dimitiese: "Imagino que Luis Enrique en 10 minutos anunciará que ha sido su último partido con la selección española".

Posteriormente, Pedrerol interrumpió la intervención de Sánchez, que defendía que Luis Enrique le había quitado "personalidad y carácter", algo que, según el periodista, habían avisado: "No se gana cuando el líder está en el banquillo".

"Luis Enrique ha intentado quitar la presión de tal manera que ha salido otra cosa. No sabíamos que estábamos en un Mundial. Le ha quitado tanta presión a los jugadores con él en bicicleta diciendo "Nervioso yo, ¿de qué?". Pues sí, nervioso porque hay que superar la eliminatoria de octavos para seguir vivos en el Mundial", añadió Pedrerol.

El presentador y director de 'El chiringuito de Jugones' (Atresmedia Televisión) también tiene claro porque hemos llegado hasta este punto: "Hemos caído en la trampa todos. El gran problema es hacer protagonista de esta selección a un seleccionador".

"Creo que hay un problema cuando no sabes qué camiseta de España comprarte. A mí lo del bloque está muy bien. Hay jugadores que solucionan partidos imposibles, y yo no sabía quién iba a solucionar esto. Cuando, al final, Sarabia acaba siendo el lanzador del penalti. Ese chaval que no ha jugado ni un minuto, sale hoy, que revoluciona un poquito el partido en los últimos cinco minutos, ¿y le metes a tirar un penalti y quitas a Nico Williams? ¿Lo hundo y hundes a Sarabia por tirar un penalti? ¿Cómo va a tirarlo Busquets si no lo creía?", continuó diciendo Pedrerol.

"Creo que lo de Costa Rica nos confundió. Creíamos que éramos campeones del mundo. Luego, en la segunda parte contra Alemania, no se habían dado cuenta de que nos habían pasado por encima y, luego, el otro día contra Japón, Luis Enrique dijo que solo habíamos fallado 10 minutos. No hemos hecho autocrítica ninguna. Ni era tan buenos ni ahora somos tan malos, pero creo que se ha gestionado muy mal todo lo que es la convivencia, la concentración, la motivación de los jugadores... No sé creo que hay que analizar muchas cosas. Pienso que este Mundial será el de los huevos, pero ha habido pocos en el campo", concluyó el periodista deportivo.