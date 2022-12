Paz Padilla responde a Jorge Javier Vázquez. De una manera un tanto sibilina, la humorista, actriz y presentadora ha contestado al presentador de "Sálvame", después de que éste le atacase, al decir en una entrevista que no tenía ningún trato con ella ni lo quería, que ella le había traicionado y que tenía un carácter complicado.

"No tengo relación ninguna con ella. Ni la quiero tener", dijo tajante Jorge Javier Vázquez en una entrevista concedida al podcast "Querido hater". Luego abundó sobre el tema. "Me la jugó varias veces. Un día hice una broma sobre una compañera y ella se puso en plan doctoral: 'Hay que tener cuidado, todo lo que sube baja...'", relató sobre unas declaraciones que había hecho Paz Padilla, atacando claramente a la andaluza. Y no solo eso. También dio a entender que tenía un carácter conflictivo. "Creo que le tendría que quitar el nombre, porque paz...", remató.

Después de que estas declaraciones se hiciesen poco menos que virales, Paz Padilla se ha pronunciado en su cuenta oficial de Instagram. "Mens sana in corpore sano. Hay que entrenar el cuerpo, que también moldea la mente. Lo maravilloso de moldear la mente, es que si tú eres feliz por dentro y tienes paz en e tu interior, nadie te hace daño y tú no le haces daño a nadie", dijo mirando a cámara, mientras entrenaba en el gimnasio.

Estas palabras han sido vistas, claramente, como una respuesta a Jorge Javier. Y es que en un momento de la entrevista, el de "Sálvame" dijo: "Creo que le tendría que quitar el nombre, porque paz...". Y ella, con delicadeza, en su publicación afirma: "Si tú eres feliz por dentro y tienes paz en tu interior, nadie te hace daño y tú no le haces daños a nadie".

De aquí se entiende que no quiere entrarle al trapo a Jorge Javier Vázquez y que sus palabras le dan igual y no le han ofendido.

Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla fueron compañeros en Sálvame durante casi 13 años. La humorista y actriz llegó al programa en 2009 y lo abandonó a comienzos de 2022, cuando fue despedida tras poner en duda la eficacia de las vacunas contra el covid a través de las redes sociales.

Ahora, después de lo dicho por Jorge Javier Vázquez, no mantienen ningún tipo de relación.