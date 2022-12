Sin duda alguna, Alba Carrillo ha sido la protagonista indiscutible de las últimas semanas. Después de su noche de locura con Jorge Pérez, la modelo demostró que no tenía nada por lo que avergonzarse, contando su versión de los hechos en plató y discutiendo con todo aquel que la señalara.

Pero parece que finalmente, la colaboradora no ha podido con tanta presión y ha decidido que este martes no iría al plató de 'Fiesta'. De esta manera lo anunciaba Emma García al comenzar el programa con una silla vacía, y es que la modelo habría llamado a medio día para avisar de su ausencia en el programa: "Ha decidido no hablar más del tema. Está agobiada y hasta ha tenido que ponese al teléfono su madre, Lucía Pariente, para confirmar que no se encontraba bien".

La presentadora ha asegurado que está preocupada, y es que asegura que Alba "está superada por la situación", algo que no le extraña a Emma ya que ha sido el foco de atención durante los últimos días. Aún así, la periodista se ha visto muy sorprendida ya que su participación en el programa había sido confirmada la misma mañana.

A pesar de que Alba Carrillo empezó mintiendo para cubrir al ex guardia civil, finalmente decidió contar todos los detalles de 'la noche', pero aún así, son muchas las personas que han puesto sus palabras en duda. Y es que mientras la colaboradora ha dado la cara desde el primer minuto, Jorge Pérez ha decidido guardar silencio y apartarse de la televisión.