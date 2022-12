Alejado del foco mediático desde que sufrió un ictus el pasado 21 de octubre, Kiko Rivera se ha convertido en noticia por un tema que nada tiene que ver con su estado de salud. Y es que como ha revelado el programa 'Fiesta' este 6 diciembre, el hijo de Isabel Pantoja podría ser embargado por no pagar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) del loft que posee la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes desde hace años.

Al parecer el Dj debe una elevada cantidad de dinero y habría recibido varias advertencias oficiales para que pagase su deuda; algo que no ha hecho de momento, por lo que de seguir así esta vivienda - que le ha provocado más de un quebradero de cabeza y que tiene a la venta en un conocido portal inmobiliario - sería embargada.

Algo que no parece preocupar en exceso a Kiko, ya que este miércoles se ha dejado ver de lo más sonriente con Irene Rosales tras asistir a una revisión médica en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Sin ninguna secuela del ictus que sufrió hace mes y medio, ahora está haciéndose pruebas para saber el origen de su accidente cerebrovascular: "Va todo mejor, gracias. Poquito a poquito" ha afirmado, confirmando con un "estamos en ello, poquito a poco todo" que los médicos estarían a punto de descubrir la razón por la que tuvo el ictus.

Menos hablador se ha mostrado cuando le hemos preguntado por el presunto impago del IBI que podría acabar con el embargo de la casa que posee en Madrid: "Preciosa, preciosa" se ha limitado a afirmar con tono despreocupado y una sonrisa, dejando en el aire si es cierto que tiene una elevada deuda por no pagar este impuesto: "Feliz Navidad tío, que no te lo he dicho".

Además, le hemos preguntado a Kiko por la intención de Luis, más conocido como 'Pinocho' y conocido por ser el presunto hijo ilegítimo de Bernardo Pantoja, de reclamar legalmente el apellido Pantoja.