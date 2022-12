Críticas por parte de la audiencia a "Pasapalabra". Un sector de los seguidores del programa de Antena 3 denuncian que desde la dirección se beneficia a uno de los concursantes. "Están empeñados en que gane él", señalan con acidez a través de las redes sociales.

"Son detalles sutiles que marcan la diferencia entre roscos y son decisivos para ganar o perder. Y esas son las ayuditas, unas veces más evidentes que otras", denunciaba un telespectador en Twitter.

Una crítica similar, pero a la vez diferente, hacía otro de los seguidores del programa en la misma red social. "Los roscos son de la misma dificultad, otra cosa es que a un concursante se le consientan errores de pronunciación y a otro no. Ahí está la desigualdad y las ayuditas a uno de ellos para seguir manteniéndolo ahí y que llegue donde la producción del programa quiera", señalaba otro, apuntando claramente hacia el andaluz Rafa.

Este tipo de disputas son habituales casi desde el inicio de "Pasapalabra". Y en los últimos tiempos, más. La encarnizada -y a la vez deportiva y limpia- lucha de Rafa y Orestes para hacerse con el bote, una de las más reñidas que se recuerdan en la historia del programa, ha dividido en cierta medida a la audiencia: por un lado, los que apuestan por el burgalés y, por el otro, los que van con el andaluz.

Por su parte, los concursantes parecen mantenerse al margen de este tipo de disputas. Siempre muestran un tono cordial y las muestras de amistad entre ambos son habituales. Al menos delante de las cámaras.

Por ahora, ninguno de ellos ha logrado hacerse con el bote. Si bien, no habría que descartar que puedan hacerlo rápido. Una reciente sentencia judicial obliga a Antena 3 a dejar de emitir "Pasapalabra", al considerar que no tiene los derechos para realizar esta prueba en antena. Si bien, contra el fallo no es firme, por lo que todo podría dar un vuelco en los juzgados.

Hasta entonces, "Pasapalabra" seguirá siendo, a buen seguro, el programa más visto de la televisión en España. Cada día cosecha cifras de audiencia por encima de los 2 millones de espectadores, unos datos a los que apenas llegan otros espacios. Solamente los informativos y "El hormiguero" están cerca de esto.