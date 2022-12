La Isla de las Tentaciones se metió a la audiencia en el bolsillo desde la primera temporada de emisión. De aquellas primeras parejas que llegaron a sus respectivas villas en el año 2019 ya no queda ninguna pareja, después de la reciente ruptura entre Fani y Cristopher. Eso es lo que ha ocurrido con la mayoría de las relaciones que han pasado por el reality de Telecinco, ya sea ante cámaras o ya fuera de ellas.

Aunque todas las temporadas tuvieran sus luces y sombras, algunas de las parejas más recordadas fueron las que participaron en la tercera edición. Lara y Hugo y Claudia y Raúl se convirtieron en los favoritos de la edición ya que acabaron el programa juntos. Las dos restantes no dieron el sí en la hoguera final, aunque posteriormente Marina y Jesús se reconciliaran. Manuel y Lucía, pese a terminar el programa en malos términos, terminaron rehaciendo su amistad tras pasar por la temporada especial “La Última Tentación”. Y aunque Lola y Diego también lo hicieran, terminaron rompiendo al poco tiempo y su separación terminó volviéndose viral por la disputa que tuvieron por el perro de ambos. Sin embargo, finalmente pareció que ambos acabaron en buenos términos.

Ahora, la ex pareja se ha reencontrado en televisión con motivo de su participación en el reality de ‘MtMad’, ‘Celebrity Game Over’. Este se ha convertido en el primer reality transmedia de terror de la pequeña pantalla, al que los concursantes entraron pensando que iban a vivir en una villa de lujo sin sobresaltos. Diego y Lola se incorporaron al programa para arreglar cuentas del pasado y, aunque al principio hubiera resquemor entre ambos, el ex tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ tuvo un gesto con su ex novia que provocó que se emocionara.

Diego ha sido el encargado de recordar este momento a través de sus redes sociales. “He tenido dos etapas muy felices en mi vida. Una es la actual, la Isla me hizo aprender mucho en el tema de amistades y estoy muy bien. El segundo fue en el trono de ‘Mujeres y Hombres’. De ahí sale Lola conmigo y conocí el amor. Conocí muchas chicas pero de Lola me enamoré y estemos como estemos ahora en ese momento me enamoré hasta las trancas”, contó emocionado.