First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Carlos Sobera, presentador del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. De las tantas personas que pasan por el restaurante del amor, muy pocos calan en el inconsciente de la audiencia, y si lo hacen, es porque destacan por encima del resto. Al fin y al cabo, ya son incontables las caras que han pasado por el restaurante del amor en busca de una pareja o simplemente de alguien con quien pasar un buen rato.

Romano Aspas llegó al programa cuando ya contaba con cierta popularidad en redes. Su lema de vida y mensajes de paz calaron en el público y se convirtió en un personaje viral. Aunque su profesión real fuera la de la réplica de manuscritos, Aspas demostró su verdadera pasión nada más pisar el plató de First Dates: es cantante y compositor. En su cita se encontró con Ana Dubai, una mujer que “vive la vida a tope” a la que no le había ido nada bien en el amor. En mitad del encuentro, Romano Aspas se arrancó a dedicarle una canción a Ana de manera espontánea y “su amor universal”, aunque a su cita no pareció gustarle. “Si no me conoces y te pones ahí a cantarme una canción…”, confesó después ante las cámaras la comensal.

En un parecido entre “Julio Iglesias y Rafael”, según Carlos Sobera, el artista cuenta con más de cien mil seguidores en Instagram, donde se define como un “Crooner del reggaetón, adicto a las orgías emocionales”. En su perfil ha anunciado que este 2023 sacará nuevo disco y se encuentra en plena gira de conciertos por toda España como parte de su ‘The Geison Tour’. Su canción, ‘Esnifando Vida’, cuenta con más de medio millón de visitas en Youtube.