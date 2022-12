Diciembre va de recopilaciones. En todas las artes siempre hay algunas producciones que sobresalen por encima del resto del mercado. En el caso de la industria musical, ya sea por fama o popularidad del artista, o por demostrar un estilo y ritmo pegadizo a la par que rompedor, hay canciones que calan en el inconsciente del público y es imposible desprenderse de ellas -hasta el punto de aborrecerlas-.

Spotify ha sabido ganarse al público gracias a su ‘Spotify Wrapped’, una iniciativa que permite a los usuarios de la aplicación interactuar con sus artistas y canciones más escuchadas para después compartirlo a través de sus redes. Si navegamos entre sus listas de grandes éxitos, tanto globales como nacionales, hay algunos títulos que crecen exponencialmente y se quedan entre las cincuenta favoritas de los oyentes durante semanas. El puesto número uno a nivel mundial estuvo ocupado durante una gran parte del verano por un artista cuyo éxito había empezado a cosecharse en España unos meses antes con la canción ‘Cayó la Noche Remix’. Quevedo batió records tan solo unos días después de lanzar su colaboración con el productor de música argentino Bizarrap. Su canción, ‘Bizarrap Music Sessions #52’ -conocida popularmente como ‘Quédate’, superó las tres semanas consecutivas en ese top 1 mundial. Aunque también batió otro récord menos sonado: es la canción más vendida en un mismo año en España de toda la historia -tanto de la era física como de la digital- con más de 600 mil unidades.

Pese a ser la canción del verano para muchos, no ha sido seleccionada para estar entre las 100 mejores canciones del 2022 para la revista ‘Rolling Stone’. El medio de comunicación especializado en música realiza esta lista tras recopilar los votos emitidos por críticos, compositores, artistas, etc. Este año, nombres más que consagrados se han vuelto a hacer un sitio: Beyonce, Pharrell, Carly Rae Jepsen, o Taylor Swift. Otros más jóvenes que llevan años cosechando éxitos desde sonidos urbanos han tenido su representación entre estos cien, como es el caso de la colombiana Karol G -junto a Becky G en ‘Mamiii’- o Bad Bunny, con tres canciones en la lista: ‘Ojitos Lindos’, ‘X última vez’ -junto a Daddy Yankee’ y, como número uno de la lista, ‘Titi Me Preguntó’.

A ese primer puesto le sigue Beyonce -‘Cuff it’-, Steve Lacy -‘Bad Habit’-, Taylor Swift -‘Karma’- y, en quinto lugar, la catalana Rosalía. La cantante, que ha rodado por el mundo estos últimos meses como parte de su gira ‘Motomami World Tour’, consiguió romper records con ‘Despechá’, la canción que ocupa este lugar, incluso antes de haberla lanzado al mercado. Tal y como la página describe, “es la energía disparada en su voz lo que mueve canción de verano más cerca del terreno sagrado al que la artista aspira”.

No es la única incluida dentro de la lista. En el puesto número 70 un valenciano ha parecido sorprender a los encargados de elaborar la lista. La “frágil voz que se vierte sobre un arreglo apagado y ligeramente extraño” de Guitarricadelafuente ha colocado sus ‘Mil Y Una Noches’ en el puesto número 70 del ranking. ‘Rolling Stone’, que reconoce como “prometedora” la carrera del artista, ha querido destacar esta canción -que además es la primera- de entre todas las que componen su álbum debut, ‘La Cantera’.