Las redes parecen haberse calmado en cuanto a la ruptura entre Risto Mejide y Laura Escanes. Sin embargo, no dejan de protagonizar titulares y comentarios en Internet. Ahora, el foco está puesto en cómo ambos rehacen su vida y los supuestos nuevos romances, como le ha venido ocurriendo a Escanes todas estas semanas.

Más allá de todas estas cuestiones sentimentales, la creadora de contenido sigue haciendo su vida y acudiendo a eventos en los que elude este tipo de preguntas. Tras haber estrenado este año un podcast junto a su expareja, ‘Cariño, ¿pero qué dices?’, la creadora de contenido ha decidido reinventarse y ha apostado por seguir este proyecto por su cuenta. Es por eso que ha estrenado el primer capítulo de su propio programa en la aplicación Podimo, bajo el nombre ‘Entre el cielo y las nubes’.

Su primera invitada ha sido la creadora de contenido Paula Gonu, con la que tuvo un enfrentamiento tras un malentendido en cuanto a un supuesto plagio de Escanes a Gonu del que Gonu se quejó públicamente a través de la red social ‘Snapchat’. Sin embargo, ambas han explicado lo que sucedió en ese momento. “Fue como mi manera de desahogarme en ese momento porque Snapchat no tenía nada que ver, casi no tenia seguidores, y se hizo una bola”, contó Paula, a lo que Laura dio su versión de los hechos: “Evidentemente contesto y te escribí y de repente desapareció nuestra relación durante mucho tiempo”.

Junto a su compañera de profesión también ha hablado de las separaciones. Laura Escanes se ha sincerado y ha contado lo que realmente más miedo le da de esta situación. “Lo que más me preocupa de todo es Roma. Es ya lo suficientemente mayor y es muy observadora y me va preguntando”, explicó la creadora de contenido. “El otro día íbamos en el coche y me preguntó: ¿Cuándo vas a dormir con papi y conmigo, que te queremos mucho?”, siguió contando Escanes. Paula Gonu ofreció su punto de vista: “Sí que es cierto que cada vez los niños crecen en familias con padres separados, antes a lo mejor era un poco más raro, pero seguro que Roma tiene amigos en el cole con padres separados y lo hablan”.