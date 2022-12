El jueves pasado aparecía en escena la cuarta en discordia de la polémica entre Alba Carrillo y Jorge Pérez, Bea Jarrín. La periodista acudía a 'Fiesta' para hablar de la 'noche de pasión' que habían tenido los dos colaboradores de televisión y exponía públicamente su versión después de que se dijera que ella quería tener algo con el exguardia civil.

Este viernes, Bea reaparecía tras su enfrentamiento en directo con Alba en el 40 cumpleaños de Natalia Rodríguez y se mostraba de lo más rotunda al responder si quería pasar la noche con Jorge: "no". Y es que fue la modelo quien aseguraba que también había intentado pasar la noche con él, algo que la propia periodista negaba en directo desde 'Fiesta'.

Afectada por toda la polémica en la que se ha visto envuelta, la periodista dejaba claro que ha hablado por alusiones: "no quiero entrar en más" y aseguraba que "lo que me importa es trabajar y respeto mucho este medio". Y es que Bea es una profesional del medio que lleva más de 20 años trabajando como periodista y no quiere que su nombre se vea manchado por esta polémica.

Bea ni confirmaba ni desmentía estar detrás de la posible venta de la información de la noche de pasión de Alba y Jorge: "¿de verdad creéis que soy capaz de eso?" y además, nos aseguraba que ella no ha hablado para defender a su amigo: "yo he dicho lo que tenía que decir donde lo tenía que decir, he hablado por alusiones y donde tenía que hacerlo... por alusiones, no tengo que decir nada más".