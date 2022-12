Kiko Rivera está completamente recuperado del ictus que sufrió el pasado 21 de octubre y buena prueba de ello es que después de un mes y medio llevando una vida casi monacal - en la que ha combinado la alimentación saludable con la práctica de deporte y pequeños paseos para ir a recoger a sus hijas al colegio - el Dj ha retomado su vida social y este sábado disfrutó de una salida muy especial.

Una cena navideña con amigos que tuvo lugar en un restaurante de la localidad sevillana de Gines y que, como han revelado en 'El programa de Ana Rosa', ha dado mucho de sí, puesto que aunque el hijo de Isabel Pantoja no pensaba trasnochar, la salida se alargó bastante.

Y, por lo que parece, esta noche de 'celebración' con la que Kiko ha demostrado que ha recuperado las ganas de salir podría haberle pasado factura, ya que este lunes ha amanecido con una fascitis plantar que le impide caminar, como él mismo ha compartido con sus seguidores.

A través de varios stories en Instagram el Dj ha mostrado lo hinchado que está uno de sus pies y el tratamiento que le ha recomendado al médico para sobrellevar un dolor - que consiste en introducir la extremidad en agua helada y a continuación en agua caliente - que, ha asegurado, es muy fuerte: "Tengo el pie como un mollete de Antequera y me duele tela señores". "Soy un pingüino andando ahora mismo, pero en cuanto se me quite volveré a caminar como Forrest. Como duele" ha añadido, tirando de sentido del humor ante este inoportuno y molesto problema de salud.

Unas consecuencias por una noche de fiesta que no es la primera, ya que según el periodista Pepe del Real Kiko ya tuvo una cena con amigos la semana pasada y es esta recién recuperada vida social lo que preocupa a Irene Rosales, que teme que su marido vuelva a las andadas cuando más centrado estaba tras sufrir el mayor susto de su vida.

Un susto del que afortunadamente no tiene ninguna secuela, aunque como ha apuntado Antonio Rossi ahora tiene que hacerse dos pruebas muy concretas para saber por qué sufrió el ictus de la manera en que lo sufrió y con su juventud, algo muy poco habitual.