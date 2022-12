¡No se retira! Grandísimas noticias para los incondicionales de Dani Martín, que este fin de semana vivieron horas de auténtica tristeza después de que el cantante publicase un emotivo mensaje de 'despedida' en sus redes sociales tras terminar el pasado 7 de diciembre en la sala La Riviera de Madrid la exitosa gira que le ha llevado en los últimos meses por todo nuestro país.

"Soy una persona con tendencia a engordar, con ansiedad, con dificultad para concentrarme y ser capaz de aprender a tocar un instrumento musical de manera que yo considere correcta. He aprendido a cantar y no hacerme daño en la garganta en estos últimos tiempos, me tengo que aprender las cosas de memoria, tengo buen oído, me sé todo sobre el pop/rock español, no sé nada de técnica de audio, no sé producir un patrón de batería para una canción. Tuve una banda de éxito. He escrito un montón de canciones que forman parte de la vida de algunas personas. Luego, me separé de mi banda y todo se ha ido convirtiendo en algo muy, muy bonito" escribía el exvocalista de 'El Canto del Loco', confesándose como nunca acerca de los aspectos más desconocido de su personalidad y de su carrera musical.

"A veces estoy delgado y otras hinchado. Emocionalmente no soy una persona muy equilibrada, sufro mucho. Disfruto mucho en el escenario, ahora sin beber alcohol mucho más. No soy un gran cantante, tampoco sé si lo hago bien y la verdad que hay algo que me sorprende: que 22 años después siga pasando todo esto con el síndrome del impostor tan grande que tengo; la verdad, me asombra" ha continuado, desnudando su personalidad antes de lo que fue interpretado como una inesperada despedida del mundo de la música: "Jamás pensé que pasara nada de lo que ha sucedido en esta gira; no me imaginaba un staff así, un sonido así, una banda así, un público así y una vida así como la que tengo. Gracias por todo. Acabar en La Riviera era necesario para mí, antes de volver a la realidad de ser Daniel, el que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone el corazón. Tocar tierra. Nos vemos en unos años, sed felices".

"No voy a seguir modas ni a modificar mi sonido para llegar a los Grammy. Prefiero conseguir los Grammy haciendo el reggaeton que hace Jorge Drexler y haciendo los duetos que hace él en sus discos, y seguir ese tipo de caminos orgánicos y sinceros. Pienso seguir siendo quien soy, sólo voy a mejorar como persona. Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad. Gracias. Blackout" finalizaba la carta que fue considerada por la mayoría como un 'adiós' temporal del cantante.

Una despedida que ha desatado tal cantidad de comentarios que el propio Dani ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram dejando claro que no, que no se retira de la música, sino que su 'carta de despedida' se trataba tan solo un 'hasta luego' porque después de varios meses recorriendo los escenarios de nuestro país lo que necesita ahora es "descansar, como todos cuando ha acabado una etapa y hay que vivir para empezar otra". "Todo aquel que sea inteligente y haya leído mi último post, sabe sacar la conclusión de lo que quería decir. Ni me retiro de la música, ni me voy a meter en una cárcel para mejorar como persona ni nada de eso" ha puntualizado, asegurando que para alegría de sus seguidores, hay Dani Martín para rato.