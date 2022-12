Netflix continúa en su lucha por no perder suscriptores a base de recopilar nuevos estrenos. La plataforma está aprovechando la cercanía a la Navidad para llenar su catálogo de nuevas apuestas que inviten a pasar las tardes en familia frente a la televisión.

Pero no todos los espectadores requieren del estreno de nuevos títulos constantemente para disfrutar del cine. Algunos necesitan recuperar clásicos de la historia. Es por eso por lo que Netflix y otras plataformas, a la par que apuestan por desembolsar gran cantidad de dinero en estrenos, lo hacen para incluir películas anteriores a la aparición de las plataformas de contenido de pago, de las que se veían en el cine.

Hace escasas semanas se estrenó la sexta temporada de Élite. Las primeras temporadas de la producción española causaron tal éxito en la plataforma no tardó en entrar en la lista de tendencias. Las renovaciones continuaron y ya han extendido el número de temporadas confirmadas hasta la séptima. Uno de los elementos más atrayentes de Élite es el público hacia el que va dirigida y la forma de relatar la historia, que no deja de lado el sexo, la violencia o el consumo de drogas.

Si algo caracteriza a esta ficción es la edad y la experiencia de sus actores, los cuales normalmente son desconocidos para el público ya que están comenzando sus carreras. Fue el caso de aquellos primeros protagonistas como, por ejemplo: Miguel Bernardeu, Itzan Escamilla, Mina El Hammani, Álvaro Rico o Ester Expósito. De aquellos que comenzaron el proyecto desde el primer episodio ya no queda ninguno, pues ambos abandonaron la producción a medida que escogían nuevos proyectos para seguir creciendo.

Mina El Hammani fue precisamente una de las primeras en abandonar. Lo hizo junto a Danna Paola -de hecho, el final de sus tramas deja al público imaginando que ambas se han ido juntas-. La actriz contó recientemente cómo fueron aquellos primeros pasos en el mundo de la actuación en el programa de radio de Cadena Ser ‘La Script’. “Yo he querido dedicarme a esto porque cuando tenía siete años sentía que yo no podía expresarme como yo quería en este mundo. He vivido entre dos culturas toda mi vida”, revelaba la actriz. Tal y como El Hammani contó, la opinión de sus padres fue clave para continuar con ese rumbo. “Cuando de repente llega un casting de ‘Ana y los Siete’, que estaba buscando niñas, me llega la separata, miro a mi madre y digo: ¿pero entonces qué soy, otra niña?”, relató la actriz, a lo que su madre respondió: “Tú puedes ser lo que quieras”. “Esa frase a mí me marcó porque de repente me di cuenta de que puedo ser lo que quiera”, afirmó Mina El Hammani.