Alba Carrillo se sentaba este sábado en el 'Deluxe' para aclarar de una vez por todas su affaire con Jorge Pérez y aunque fue bastante cauta por las advertencias que ha recibido a través de terceros, dejó claro cómo ocurrió su noche de pasión con el colaborador de televisión. Una historia que, lejos de comenzar en la fiesta, ya tenía un recorrido que pocos conocían.

Jorge y Alba llevaban coqueteando meses antes de la fiesta, de hecho, el exguardia civil le había propuesto a la colaboradora "pillar una furgoneta" e irse juntos al más allá. Insinuando que, si se separaba de su mujer, cogería a algunos de sus hijos para que estuviesen al lado del hijo de la modelo. Unas declaraciones que reflejan el deseo que existía por parte de ambos, pero sobre todo de él, de estar cerca de su amiga.

Lo que Alba no entiende es por qué la noche de la fiesta estuvo tonteando con Cristina Porta y Bea Jarrín, si con la que quería llegar a algo más era con ella. "Mientras me tocaba el culo le daba la mano a la otra" confesaba la modelo, asegurando que quería darle celos para ver qué reacción tenía.

"Me dijo que no se hubiera casado con su mujer si me hubiera conocido antes" confesaba la colaboradora y es que Alba aseguró que los dos tontearon cuando Alicia -actual mujer del exguardia civil- estaba embarazada de su cuarto hijo.

Lo que sí que zanjó de una vez por todas fue la conversación que tuvieron por teléfono en el taxi, cuando Marta se llevó a Alba de la fiesta: "Le dije que era un sinvergüenza, porque me has estado calentando toda la noche y ahora te vas con esta', y me dijo 'dónde estás', le dije que iba para casa de Marta y ya él habló con Marta y le dijo 'dame la ubicación".

La tercera en discordia en este 'culebrón' es la propia Alicia rompió su silencio en redes sociales para agradecer el cariño que ha recibido a raíz de la deslealtad de Jorge: "Millones de gracias por todos los mensajes, os he leído a todos, y el amor que siento en ellos es muy bonito.

La esposa del Guardia civil ha publicado una carta en su Instagram en la que asegura que "hay un gran dolor en mi corazón". "Sé lo que verdaderamente ocurrió ahí y es muy diferente a todas las barbaridades que están diciendo.... Él se equivocó al no irse y apartarse, era su responsabilidad, pero creo que su arrepentimiento y perdón que ha mostrado, valdrá ante una sociedad con valores y que él tiene que volver a recuperar y trabajar".

No obstante, tras una semana en redes y un sinfín de comentario, la coach ha bloqueado los comentarios de las publicaciones a sus seguidores.

El matrimonio de Jorge Pérez y Alicia pende de un hilo tras el ‘tremendo’ polígrafo de Alba Carrillo. Pero la modelo consiguió dinamitar las mentiras de Jorge y no dejó títere con cabeza.

Cristina Porta, amiga de ganador de ‘Supervivientes 2020’ y colaboradora de ‘Sálvame’, ha querido responder a Alba en directo. “Me reí en algunas ocasiones, pero me pareció una vergüenza”, valoraba Cristina en plató. “He hablado con Jorge, él no lo vio, está desconectado, no ve la televisión”, continuaba. “Yo sinceramente, lo que me ha transmitido Jorge, me da muchísima pena, él está mal, está muy jod***. Me parece una vergüenza. Para mentir, tienes que saber mentir y preparártelo un poquito mejor”, aseguraba Porta.

Además, contesto directamente a las acusaciones de Alba: “Yo nunca he coincidido en ‘Supervivientes’ con Jorge, nunca he ido a un debate de ‘SV’. Así que Alba estúdiate un poquito mejor los papeles”.

“¿Quién es Alba para aconsejar a Isabel o a Alicia o para señalarme a mí y a Bea? Ella no es ejemplo de nada… ¿pero tú qué sabes? Habla de ti que bastante tienes y deja señalar a otras personas y a otras mujeres”, decía visiblemente enfadada.

“Me da asco el machismo, pero todavía me da más asco el machismo disfrazado de feminismo”, aseveraba la colaboradora de ‘Sálvame’ en directo.