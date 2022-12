Acostumbrada a que sus declaraciones sobre sus compañeros en 'Operación Triunfo' se conviertan en noticia, poco podía imaginar Chenoa que sus palabras acerca de Rosa López - de la que hace unos días confesó que no es su amiga, como sí lo son otros triunfitos como Geno, Natalia o Alejandro Parreño - iban a traer tanta cola.

Por ello este lunes, mientras la de Granada reaparecía en un evento musical, culpaba a la prensa de alimentar una polémica inexistente entre ellas y confesaba que su amistad con Chenoa es "incorrompible" e "imposible de romper", la argentina se dejaba ver de lo más sonriente a pocos kilómetros de allí, en la fiesta de Navidad de Atresmedia.

Guapísima con un estiloso abrigo de estampado oriental con pelo en puños, bajo y solapas, y acompañada por su compañero en 'Tu cara me suena' Carlos Latre, la artista se mostró más parca en palabras que Rosa y se limitó a quitar hierro a las declaraciones en las que hace tan solo tres días confesaba que la ganadora de 'OT 1' no es su amiga. "Todo está bien, claro que sí, totalmente" aseguraba a su llegada a la celebración.

Horas después, Chenoa abandonaban la fiesta junto a Susanna Griso y Cruz Sánchez de Lara y, dispuesta a zanjar de una vez por todas este asunto, ha puntualizado sus declaraciones sobre Rosa: "No hay nada liado. Somos compañeras y el cariño siempre está ahí, por supuesto. Eso va dentro del mensaje".

Rosa y Chenoa invitadas al Mediafest

Tras toda la polémica, Sálvame se puso en contacto con Alejandro Abad, el productor de la canción "Mi música es tu voz" que se convirtió en todo un himno a principios del 2000. “Rosa y Chenoa siempre han sido buenas compañeras, con una indiscutible y sana competencia. Creo que Rosa y Chenoa son compañeras, pero no amigas. Y me parece bien que lo reconozcan. Lo que no me trago es que ese grupo sean Verano azul y Chanquete. Es más que normal que dentro de ese grupo haya celos, envidias profesionales, etcétera”. Segundos después, el productor musical invitó a las dos artistas a participar juntas en el Mediafest Night Fever, cantando una "canción de paz". “No hace falta que canten a escondidas, ni cuando tú vas, yo vengo ni a tu lado me siento segura”.

48 horas después de surgir esta polémica entre dos de las triunfitas más populares, Rosa ha reaparecido públicamente y lo ha hecho espectacular y arropada por dos de sus compañeras, Verónica Romero y Geno Machado, con las que ha derrochado complicidad y cariño y con las que ha vuelto subirse a un escenario para cantar juntas la emblemática canción con la que fue a Eurovisión, 'Europe's living a celebration'.

Radiante con un ajustadísimo mono metalizado y el pelo recogido, y acompañada por su novio Iñaki García - de quien se confiesa enamoradísima - Rosa ha querido zanjar de una vez por todas un 'mal rollo' con Chenoa alimentado por los medios de comunicación y que nada tiene de realidad: "Estamos metidos en un mundo en el que a veces la prensa crea una historia que se alimenta de otra historia y de otra historia. Entonces yo puedo ver cosas que me manda un amigo, pero es que la prensa es muy insistente y la amistad que tenemos los 16, uno que ya no está, no lo va a corromper nadie. Aunque insistáis".