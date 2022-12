First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Pero no es lo único que hace del formato algo único. Carlos Sobera, presentador del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. Sin embargo, ocurre que, de vez en cuando, lo verdaderamente importante del programa no es la cita, sino el mensaje que se saca de el encuentro.

Lucía tiene 18 años y ha acudido al programa acordándose desde un primer momento de una persona muy especial para ella: su abuela. “Cuando me vea en la tele creo que le va a dar un algo al corazón. No se qué va a pasar, pero espero que se lo tome bien”, comentaba la comensal. Su cita tuvo lugar con Sonia, con la que pareció congeniar desde el primer momento. Durante el encuentro, Sonia le contó a su compañera que acababa de comprarse un piso en Málaga y no dudó en invitar a Lucía para que conociera a sus amigas. “A mí llámame loca, pero creo que alguien va a estrenar piso nuevo. A mis amigas se la tengo que presentar ya, esto ya… vamos”, comentó fuera de cámaras. Por su parte, Lucía confesó que “esperaba estar más nerviosa”. Sonia contestó: “Yo he estado a gusto, la verdad. Ha fluido el tema”.

Fuera de cámaras, Lucía siguió acordándose de su abuela, a la quiso mandarle un mensaje muy importante para ella. “Un mensaje para mi abuela. Sabes que yo nunca digo cosas sentimentales. Si tú me aceptas yo lo voy a tomar bien. La relación es la misma me guste lo que me guste”, dijo la comensal.