Marta Riesco vive un momento de lo más feliz. Después de unos meses bastante complicados, con depresión y salida de El programan de Ana Rosa, la periodista de Telecinco trabaja actualmente como reportera en Fiesta con un perfil más discreto en cuanto a su vida personal.

Enamorada de Antonio David y disfrutando de la compañía de sus hijos, como Rocío Flores, Riesco trata de sacar adelante du faceta de influencer con diferentes looks que deja en su perfil oficial de Instagram.

En uno de los últimos post se puede ver a la reportera luciendo un collar valorado en 150.000 euros.

"(No, no soy rica (al menos en dinero) pero gracias a mi amiga @elsonidodemistacones pude ponerme esta maravilla de @joyeriayanes al menos para hacer un reportaje que veréis próximamente en @fiestatelecinco .) La mujer tan amable que me atendió me dijo que solo el collar estaba por encima de los 150.000 euros. Solo el collar! Imaginad el resto de cosas que llevaba encima! En fin, que si título a esta foto “Felicidad” no es por llevar las joyas, es porque al repasar el carrete de fotos de la grabación de este reportaje , me he visto la cara y veo a una Marta tan feliz…siento que he encontrado mi sitio tanto conmigo misma, como con los míos y en mi trabajo. Solo las personas que han estado tiempo sin disfrutar del suyo, saben lo afortunada que se siente una cuando va al trabajo con esta sonrisa y con estas ganas. Por cierto, fruto precisamente de todo esto y de mi trabajo en @fiestatelecinco como reportera, me van a dar un premio este domingo en la gala @premiosyoestoydemoda en Madrid. Va a ser un honor recogerlo y compartirlo también con todos vosotros porque me habéis llevado hasta aquí. Incluso quiero compartirlo con aquellos que me han empujado en este camino para que me cayese. Sí, vosotros también me habéis ayudado. Me habéis hecho INDESTRUCTIBLE. Y cuando alguien es indestructible, ya no hay nadie que la pare…", ha escrito.

Una colaboradora de Fiesta carga "gratuitamente" contra su compañera Marta Riesco: "Lo que hace con William Levy"

Emma García ha vuelto a acompañar a los espectadores de Telecinco con un formato centrado en el corazón, tal y como informó YOTELE en exclusiva, y con un nutrido grupo de colaboradores, entre los que se encuentran algunos de los que formaron parte de 'Viva la vida'.

El formato es muy similar a Viva la vida, aunque muchos colaboradores han cambiado. Una de las nuevas empleadas es Marta Riesco, quien ejerce como reportera del espacio en diferentes actos de glamour. No obstante, una compañera de plató ha convertido en protagonista a la pareja de Antonio David tras cargar duramente contra ella.

‘Fiesta’ muestra un cebo en el que aparece Marta Riesco entrevistando a William Levy, el actor protagonista de ‘Café con aroma de mujer’. En el vídeo del avance, se viene a decir que Alexia Rivas ya no sería 'el aroma de mujer' en la vida del actor, algo que ha provocado un sonoro zasca en el plató.

Para explicar esto hay que remontarse varias semanas atrás. Alexia Rivas destapó en pleno directo de ‘Fiesta’ que había intercambiado mensajes con William Levy. Ahora, el vídeo viene a decir que el actor tiene ahora ojos para Marta Riesco (pues le habría sorprendido durante la entrevista) y esto es lo que ha molestado a Alexia.

“Si me van a dar cases para acabar con una persona como Antonio David, prefiero que no me digan nada” es el sonoro zasca que ha pronunciado Alexia en contra de la reportera. Ni Emma García, ni los colaboradores ni el público se ha podido quedar callados antes estas polémicos que, seguramente, traerán cola.

No es la primera vez que Marta Riesco y Alexia Rivas protagonizan algún momento de tensión. Las colaboradoras coincidieron durante meses en el programa 'Ya son las ocho' y se enfrentaron en varias ocasiones. De hecho, se llegó a abrir una encuesta en la web para saber con quién se posicionaban los espectadores.