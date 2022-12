Tal y como os hemos contado, Atresmedia ha celebrado este lunes su tradicional fiesta navideña con los rostros más populares del grupo audivisual. Con el affaire de Alba Carrillo y Jorge Pérez en la cena de Unicorn todavía coleando dos semanas después, los presentadores y colaboradores más queridos de Antena 3 y La Sexta se han reunido para brindar por los buenos resultados de audiencia cosechados este año y por el inminente inicio de 2023.

Con muchas ganas de pasárselo bien y bromeando con que no todas las fiestas 'las carga el diablo' llegaba Pilar Rubio acompañada por Pablo Motos, Jorge Marrón, Juan Ibáñez y Luis Piedrahita, con los que comparte plató en 'El Hormiguero' y con los que posó de lo más sonriente presumiendo de un buen rollo que traspasa la pequeña pantalla.

"Tenía muchas ganas de ver a todos los compañeros juntos. Se respira muy buen ambiente, la verdad es que creo que estamos todos en la misma sintonía, en hacer programas que aporten algo, programas de entretenimiento, familiares* Yo me siento muy a gusto porque me siento muy identificada con los valores que tiene la cadena, entonces pues hoy estamos de celebración y es precioso" apuntaba la presentadora, radiante con un sobrio total look negro de lo más estiloso.

Lejos de quedarse ahí, Pilar ha bromeado con que "aquí no la lía nadie. Somos todos súper responsables y la verdad es que muchos tenemos que trabajar mañana, así que tampoco alargaremos mucho". Una indirecta muy directa en la que muchos han visto un dardo a Alba Carrillo, absoluta protagonista del momento - incluso en la fiesta navideña de Atresmedia - por revelar cada vez más detalles de su noche de amor con Jorge Pérez.

A caballo entre Madrid, donde trabaja, y París, donde vive con Sergio Ramos y sus cuatro hijos, la presentadora confiesa que todavía no sabe cómo pasarán las fechas más entrañables del año, una época que está esperando con los brazos abiertos y en la que, si tiene que quedarse con algo, es con el roscón de Reyes relleno de nata, uno de sus pecados confesables: "Es una fiesta que deja de ser para nosotros y es para los niños, entonces te hace más ilusión porque son tan inocentes y creen en todas las cosas bonitas de la Navidad que hace que sea mucho más emocionante para nosotros".

"Desde hace mucho tiempo ya no hago planes porque es imposible, vivo al día, por lo que aun no sabemos qué haremos, pero a mis hijos les da igual dónde estar. Lo que quieren es estar con sus padres y estar todos juntos. Se lo pasan bien siempre" asegura, dejando en el aire si viajarán a España en Nochebuena o Nochevieja.

¿Su deseo para 2023? Pilar lo tiene claro: "Que sigamos con salud sobre todo y que seamos felices. Ya está, no pido más. Y sobre todo que se solucione todo el caos que hay a nivel mundial".