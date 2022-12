Ana Rosa Quintana ha sorprendido a sus compañeros y espectadores en el arranque de su programa en Telecinco. Después de analizar el temporal que está sacudiendo a toda España, Ana Rosa saca un vaso de chocolate y churros: "Mirad por dónde voy a empezar yo". Luego, la presentadora recalca entre risas y mirando a cámara: "¡Chocolate y churros!". Joaquín Prat no daba crédito y no puede evitar preguntarle a su compañera: "En serio, ¿te vas a comer un churro de verdad en directo?". Ana Rosa, que no puede parar de reír, mientras moja el churro, contesta al presentador: "Pues parece que sí, me voy a comer un churro. A grandes males, grandes remedios".

Tras este momento ameno y una vez masticado el churro, Ana Rosa toma la palabra para explicar el motivo por el que ha desayunado en directo: "A ver, todos los empleados de Telecinco están tomando chocolate con churros, no soy yo sola". "Paolo Vasile invita a todo el mundo de Mediaset , vosotros también lo tenéis pero sois más educados que yo", dice la presentadora al resto de colaboradores de la mesa. Este es el millonario sueldo que ganaba Paolo Vasile en Mediaset Mediaset celebró el pasado mes de abril su Junta general de accionistas. La reunión dejó al descubierto algunos datos ocultos, como lo que cobran algunos de los empleados. Aunque muchos pensarían que el que más cobra es Paolo Vasile, consejero delegado de la empresa, cuya desvinculación de la firma se ha hecho pública esta semana, no es así. O, al menos, no lo fue en el ejercicio pasado, que es del que se han hecho públicas las cifras. En la escala salarial de la junta de Mediaset, el primero es Alejandro Echevarría Busquet. Pero, ¿quién es el mejor pagado por Mediaset? Alejandro Echevarría Busquet, bilbaíno de nacimiento y de 80 años, fue presidente de Mediaset España desde 1996 hasta es mismo mes de abril. El año pasado el grupo mediático le pagó 3.071.499,52 euros, de los cuales 2 millones fueron en concepto de gratificación extraordinaria y 265.850 euros en variables. El segundo en la lista de mejor pagados sí fue Paolo Vasile, que se embolsó la nada desdeñable cifra de 1.926.755,69 euros. De este montante, 856.700 euros fueron en variables. El podio lo completa Massimo Musolino, que añadió 953.126,81 euros a su cuenta, algo más de 260.000 como variables. Musolino es el actual director general de gestión de Telecinco. El resto del listado lo completan Mario Rodríguez Valderas (761.048,42 euros, de los cuales 228.501,50 lo han sido como retribución variable), Fedele Confalonieri (139.000 euros), Marco Giordani (143.000 euros), Borja Prado Eulate (119.000 euros), Gina Nieri (115.000 euros), Niccolo Querci (127.000 euros), Consuelo Crespon Bofill (159.000 euros), Cristina Garmendia Mendizabal (147.000 euros) y Francisco Javier Díez de Polanco (163.000 euros). Este listado fue publicado por Mediaset tras la pregunta formulada por un accionista. En la junta también se revelaron otros detalles económicos del grupo mediático.