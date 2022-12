First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Pero no es lo único que hace del formato algo único. Carlos Sobera, presentador del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. En otras ocasiones ocurre que simplemente las cosas no fluyen como deberían y el encuentro no llega a nada más, como en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, hay veces que no todos los comensales se lo toman igual de bien.

María y Álvaro parecían compartir bastantes rasgos desde el principio. Ambos son creyentes, tradicionales y buscaban una relación estable, casarse y formar una familia. A ella le gusta el karaoke y a él las imitaciones de personajes famosos. Al final del encuentro, el comensal se animó a invitar a su cita a la cena alegando que “es un caballero”, a lo que ella respondió que “a la siguiente le tocaba invitar”. Sin embargo, las cosas parecieron cambiar a la hora de decisión final. Para Álvaro las cosas se habían torcido cuando María le dijo su edad -era un año mayor que él-, ya que el comensal siempre había estado con mujeres más jóvenes que él: “Estoy entre los 18 y 35 años”.

“Me lo he pasado muy bien en la cita. He estado muy tranquila y muy cómoda”, dijo María nada más llegar a la sala para decidir si quería otra cita. “La verdad que sí, me lo he pasado muy bien”, afirmó Álvaro. La comensal no dudó en concederle una segunda cita, pero no esperaba la respuesta de su compañero. “No tendría una segunda cita. Me has caído muy bien, pero no he sentido ese feeling que necesito tener y estoy buscando a alguien más joven que yo”, justificó Álvaro.

María no pareció tomárselo muy bien: “Rechazar así en público me parece una falta de educación e hiriente. Ya me dijo mi hermano que iba a hacer el ridículo y me iban a hacer daño”. A la comensal le preocupaba lo que iban a pensar en su trabajo: “Ahora todo el colegio de abogados de Marbella, Málaga y Madrid va a haber cachondeo conmigo y encima menos trabajo. Me ha parecido mal”. Ante las disculpas de Álvaro, María abandonó la sala diciendo que ”el daño ya estaba hecho”.