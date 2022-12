Una cita que no salió como se esperaba y que acabó peor de lo que ninguno quisiera. Así se podría analizar una de las últimas citas de "First Dates" que se han hecho virales. "Intensidad en la primera cita", han lamentado.

Todo vino en el último momento del programa. Justo cuando los concursantes son preguntados si tendrían una segunda cita con el otro comensal, una de las pretendientes se dirigió con total sinceridad a la que había sido su pareja esa velada. "No quiero ofenderte y a lo mejor me estoy equivocando, pero pienso que has sobreactuado, por las cosas que has repetido y cómo te has expresado y dicho las cosas", comenzó diciendo, mientras las lágrimas comenzaban a brotar por sus mejillas. "No noto esa naturalidad. Yo muestro imagen de seria, de que impongo... y siento si pienso mal de ti y no es así", abundó antes de que ambas se fundieran en un abrazo.

La cita más desastrosa de "First Dates"

Las citas no siempre salen bien en "First Dates". De hecho, ese es, probablemente, uno de los atractivos del programa para los telespectadores. Lo que no es tan habitual -y quizás no guste tanto- es que las parejas acaben poco menos que a tortas. Y eso es lo que ha pasado en uno de los programas. La situación ha sido tan dantesca que se ha viralizado.

El problema con esta pareja llegó a su cénit al final del programa. Cuando los concursantes son preguntados si querrían tener otra cita con el otro. Fue ahí donde ella se mostró bastante borde. "Prefiero estar muerta que quedar contigo. Te lo digo con cariño", espetó a su "pretendiente".

Él, ante esta situación, respondió en la misma línea. "Yo la verdad que contigo tampoco. No me extraña que no hayas tenido novio nunca, las formas te fallan mucho", le afeó.

La situación se ha hecho viral a través de las redes sociales, donde muchos han comentado la situación. "Cómo le dice eso a alguien", "irá en el coche fúnebre sola", "loca me quedo con esta mujer", han escrito.