La polémica no es ajena para Frank Cuesta. El rescatador de animales no se corta a la hora de decir lo que piensa a través de sus redes sociales, independientemente del tema a tratar. En agosto de 2018, publicó un vídeo en su canal de YouTube llamado "El rincón de Giorgio Gilipollas". Esto se debió a que Jordi Wild, un famoso Youtuber español publicó un vídeo en el que se burlaba de Tailandia.

En agosto de 2022, el que fuera presentador de "Frank de la jungla" protagonizó dos videos en su canal de YouTube que generaron gran polémica. En uno de ellos se burlaba del acento catalán, el independentismo y del diputado Gabriel Rufián. En el otro piropeaba cantandoa la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por lo que fue tachado de machista.

Tampoco se ha cortado a la hora de contestar a expertos que lo criticaban, como en el vídeo titulado "La bióloga de TikTok" en el que la tacha de "acosadora". "Quiero darle una lección a una bióloga porque no se le han dado en la Universidad ni sus amigos", comienza diciendo en la grabación.

"Llevas muchísimo tiempo dando el coñazo (...) diciendo que no tengo ni idea de cómo tratar animales ni de gestionar la naturaleza", continúa diciendo: "Ya no es que seas pesada, eres tipo acosadora". "Llega un momento en el que ya me tocas los cojones", afirma mientras muestra un tuit en el que la joven le llamaba "facha".

Pero la última de las polémicas de Frank se centra en el colectivo LGTB y la plataforma de "streaming" Netflix. En sus redes sociales, el cuidador de animales mostró su opinión sobre la diversidad sexual de las películas del gigante de "streaming". “Tú pones una puta película de Netflix ahora y son todo tías comiéndose los morros, tíos comiéndose los morros... ¡yo ya no veo a un tío y una tía nunca! Que está muy bien que haya tías que se coman los morros y que se chupen las tetas, y que tíos se peguen mamandurrias... ¡pero hostia! Perdonad que os diga, de vez en cuando que un tío y una tía sea algo normal, ¡que es que ya somos anormales!”, comienza diciendo Frank.

"No sois nada mejores que aquellos homófobos de los años 80"

Sus comentarios no han pasado desapercibidos, e incluso el mismo Frank ha tenido que salir al paso de las críticas asegurando que se habían distorsionado sus palabras. “No sois nada mejores que aquellos homófobos de los años ochenta que escupían odio sobre los homosexuales”, contesta a sus "haters"-