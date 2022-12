David Flores, el hijo de Antonio David Flores y Rocío Carrasco está de cumpleaños. El joven cumple 22 años y son muchos los que ya le han felicitado a través de mensajes y fotografías que han aparecido en redes sociales.

De hecho, el nombre del joven se ha convertido en trending topic nacional por este motivo. Nuevamente los enfrentamiento entre los seguidores de su padre, la denominada Marea azul y la marea fucsia, aquellos que apoyan a Rocío Carrasco, se han enfrentado a la hora de felicitar a David. "Muy Buenos días Marea hoy quiero felicitar a David flores. Desearles que siempre sean felices Que pase un día inolvidable junto a su familia que lo Amán!!", comentaba un usuario. "Felicidades mi niño grande :David Flores de parte de todas las personas que queremos y apoyamos a tu madre. Quiero que sepas que la única persona en este mundo que te Ama de verdad es tu madre", respondía otro.

#APOYOROCIO15D #ADMALTRATADOR

Felicidades mi niño grande :David Flores de parte de todas las personas que queremos y apoyamos a tu madre.

Quiero que sepas que la única persona en este mundo que te Ama de verdad es tu madre. pic.twitter.com/n5wLYjXgz6 — cusa (@cusa83) 15 de diciembre de 2022

Muy Buenos días Marea hoy quiero felicitar a David flores 🥳🥳 Desearles que siempre sean felices

Que pase un día inolvidable junto a su familia que lo Amán!!#YoMeRebelo15D pic.twitter.com/OgjDJ6OUW3 — sole💙💙 (@SoleBarsa) 15 de diciembre de 2022

Una de las personas que ha felicitado a David ha sido su hermana, uno de sus principales apoyos durante toda su vida. "No te voy a juzgar pero. No entiendo TU EXPOSICIÓN con MR (ni a ella publicando TODOOO sin ninguna buena intención. Y no te expongas con la q te crió con amor y con la pareja q x fin le está dando un poco de paz después de 22 años".

En uno de los post, también han querido mandar un mensaje a Marta Riesco por compartir una imagen de la tarta (en esta casa una gigantesca palmera de chocolate de una famosa pastelería de Málaga) en la que aparece Antonio David acompañado de sus tres hijos.

"Podrías decir a Marta que no suba a su instagram una tarta en la que se ve una cara de una menor. Podéis respetar a su madre", comentaba una usuaria. Aunque también han salido los críticos en la guerra personal. "Quitarse el apellido carrasco y os ponéis flores flores. Se os queda muy grande el apellido carrasco".

Marta Riesco sorprende luciendo un collar de... ¡150.000 euros!

Enamorada de Antonio David y disfrutando de la compañía de sus hijos, como Rocío Flores, Riesco trata de sacar adelante du faceta de influencer con diferentes looks que deja en su perfil oficial de Instagram.

En uno de los últimos post se puede ver a la reportera luciendo un collar valorado en 150.000 euros.

"(No, no soy rica (al menos en dinero) pero gracias a mi amiga @elsonidodemistacones pude ponerme esta maravilla de @joyeriayanes al menos para hacer un reportaje que veréis próximamente en @fiestatelecinco .) La mujer tan amable que me atendió me dijo que solo el collar estaba por encima de los 150.000 euros. Solo el collar! Imaginad el resto de cosas que llevaba encima! En fin, que si título a esta foto “Felicidad” no es por llevar las joyas, es porque al repasar el carrete de fotos de la grabación de este reportaje , me he visto la cara y veo a una Marta tan feliz…siento que he encontrado mi sitio tanto conmigo misma, como con los míos y en mi trabajo. Solo las personas que han estado tiempo sin disfrutar del suyo, saben lo afortunada que se siente una cuando va al trabajo con esta sonrisa y con estas ganas. Por cierto, fruto precisamente de todo esto y de mi trabajo en @fiestatelecinco como reportera, me van a dar un premio este domingo en la gala @premiosyoestoydemoda en Madrid. Va a ser un honor recogerlo y compartirlo también con todos vosotros porque me habéis llevado hasta aquí. Incluso quiero compartirlo con aquellos que me han empujado en este camino para que me cayese. Sí, vosotros también me habéis ayudado. Me habéis hecho INDESTRUCTIBLE. Y cuando alguien es indestructible, ya no hay nadie que la pare…", ha escrito.