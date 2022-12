A punto de cumplirse tres meses de su mediática ruptura, parece que tanto Tamara Falcó como Íñigo Onieva han pasado página y la reconciliación con la que muchos especularon en un principio se ha convertido en una opción cada vez más improbable.

Mientras la Marquesa de Griñón está volcada en su trabajo - triunfando con su nueva colección cápsula TFP para Pedro del Hierro y compaginando a la perfección sus compromisos publicitarios con su faceta de colaboradora en 'El Hormiguero'- su exprometido sienta las bases de su nueva vida sin Tamara. Así, después de haber residido en el piso de un amigo y en la casa de su madre en La Moraleja, Íñigo se ha instalado en su nuevo hogar de soltero; un impresionante y elegante piso señorial en el centro de la capital, con vestidor y chimenea entre otras comodidades, al que no le falta detalle.

Además, y quien sabe si buscando redimirse y conseguir el perdón de la hija de Isabel Preysler, el ingeniero ha aprovechado el puente de la Inmaculada para hacer el camino de Santiago. Un peregrinaje de más de 100 kilómetros que ha hecho en solitario y que para Mario Vargas LLosa responde a sus deseos de recuperar su relación con Tamara: "Pues sí, yo creo que sí. Vamos a ver" ha asegurado el Premio Nobel en su última aparición pública, un encuentro literario con Marie-Madeleine Rigopoulos que ha tenido lugar este martes en el Instituto Francés de Madrid.

Tamara Falcó, de besos con un empresario

'El programa de Ana Rosa' desvela en exclusiva quién es la nueva ilusión de Tamara Falcó. La colaboradora Leticia Requejo aporta todos los datos sobre la persona que estaría robándole el corazón a la ex de Íñigo Onieva y confirma que ya ha habido beso.

"Tamara Falcó termina el año con una nueva ilusión, él se llama Hugo Arévalo, es de Madrid, empresario, tiene unos menos que ella", empieza diciendo la periodista. Luego, comenta sobre el romance: "Nos dicen que están los dos bastante entregados a la causa, están ilusionados, todavía no se puede etiquetar como 'relación' pero la cosa va viento en popa".

En cuanto a cómo se conocieron, Leticia explica que "Hugo era amigo de Tamara y luego han pasado a tener otro tipo de relación". Sin embargo, el dato más llamativo de toda esta historia es que "también es amigo de Íñigo Onieva, de hecho era amigo de los dos". Ana Rosa, al conocer este triángulo de amistad, comenta: "No es la primera vez que pasa esto, hay una ruptura, ella está mal y el amigo va a consolarla...".

"Íñigo Onieva se ha enterado y no le ha sentado nada bien, su reacción ha sido escribir a su amigo por un chat y le ha recriminado que haya ido de frente, que se lo haya escondido, haya ido por detrás y que se haya justo liado con su ex Tamara", confiesa Leticia Requejo. Joaquín Prat, al ver cómo actuó Onieva, comenta: "Hombre, después de ser desleal a su pareja no le puede pedir que vaya de frente".