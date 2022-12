Preocupación por los problemas de salud de Isa Pantoja. La hija de Isabel Pantoja ha reconocido no estar pasando por su mejor momento. Desde hace semanas viene anunciando en sus redes sociales que padece ciertas dolencias de las que, a juzgar por su último testimonio, aún no se ha recuperado.

Isa Pantoja fue adoptada por Isabel Pantoja en 1996, cuando aún era solo un bebé. De esta manera, la tonadillera hacía crecer una familia que se había quedado en Kiko Rivera y ella, tras la muerte de Paquirri.

Desde que se hizo mayor de edad, Isa Pantoja, que primero fue llamada Chabelita y que ahora prefiere ser conocida como Isa P buscó siempre un futuro cerca de las cámaras. Ha intentado entrar en el mundo de la interpretación, en el de la música y, finalmente, se ha labrado un camino como tertuliana e "influencer".

El pasado 1 de diciembre colgó una imagen en la que aparecía ella y se podía leer: "Estoy KO. Llevo desde ayer con un dolor de cabeza increíble y tantas horas en el tren no han ayudado".

A este cuadro le siguieron nuevas quejas. "Me he despertado cuatro veces y es como que me ahogo. Es una tos seca", escribió, antes de abundar: "Tengo mala cara y, encima, cómo no, hinchada otra vez. Soy humana, chicos", dejó por escrito en su cuenta oficial de Instagram.

Hace diez días los problemas continuaron. "Me sigue doliendo la garganta y no se me quita", afirmó.

Ahora, estos problemas de salud perduran. Hoy ha publicado en sus redes: "Lo peorcito del mundo es comer, y encima hoy me tocaban lentejas saludables. Justo después me he ido al gimnasio, porque esta mañana he estado haciendo recados y poniéndome al día de los temas de actualidad, que mañana tengo Ana Rosa. Entrené pierna y pensé que iban a salir las lentejas por los ojos, pero bueno, he cumplido", ha asegurado sobre cómo ha padecido sus dolencias estomacales.