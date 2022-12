Frst Dates es un programa que ya se ha convertido en historia de la televisión en España. Por el restaurante de citas de Carlos Sobera ya han pasado millones de pretendientes en busca del amor o, al menos, de conocer a alguien para intentar que surja la chispa. Las citas no siempre salen bien y además, hay personas de todo tipo que sorprenden a sus comensales-.

A Marta le gusta la moda y dar consejos financieros, algo que cree que puede llegar a convertirla en millonaria. Le gustaría aprender diseño de interiores, le apasiona ir al teatro y leer libros… Pero su verdadera profesión es ser detective privado. Según le contado a Carlos Sobera su profesión despierta curiosidad y asusta a partes iguales. Es soltera y no tiene hijos, pero no busca a un hombre para casarse sino para congeniar y disfrutar juntos de la vida. Eso sí, no le vale cualquiera “con un repartidor y alguien en el paro, no llega, tiene que ser con un sueldo de 3.000€ para arriba”. Marta necesita a alguien que pueda seguir su ritmo de vida.

Daniel, su cita, también es detective privado, pero asegura que en el ámbito personal se relaja bastante y le suelen engañar. Al ver a Marta ha sentido que era una chica “guapa y sensual” y ha comenzado la cita con ganas y regalándole un muñequito artesanal que había hecho él mismo. A la soltera le ha gustado mucho el detalle y ha querido saber de dónde era su cita y a que se dedicaba y han comenzado las coincidencias.

Marta y Daniel han comenzado su cita hablando de seguimientos en coche y de asuntos de detectives. Él le ha contado como compagina su labor de abogado con la de detective y ella le ha explicado que era de Bilbao, pero que había comprado casas en varios puntos de España para alquilarlas y poder perseguir su objetivo de ser millonaria. Él ha notado que una chica de campo no era y que tenía un punto pijito “no es a la que te llevas a recoger tomates”.

También le ha contado que había estado con chicos que le gustaban, pero que eran más pequeños que ella y que mentalmente no estaban a la altura y era ella la que tenía que bajar su nivel intelectual. Daniel la ha entendido porque ha estado con chicas de edades muy variadas y ambos han coincidido en que buscan una relación tradicional “nada de compartir”.

Marta rechaza al doble de Santiago Abascal por los pelos: “Me gustan sin barba” 🚫 #FirstDates13D https://t.co/AbLDNbPGkg — First Dates (@firstdates_tv) 14 de diciembre de 2022

Como Daniel le ha dicho que podían hablar de cualquier cosa, Marta ha querido saber cuál era su ideología política y le ha contado que ella es de Vox y que le gusta mucho su paisano Santiago Abascal, él se ha venido arriba porque le dicen que se parece mucho al político, pero Marta no se ha dado cuenta de ese detalle.

Ella le ha dejado claro que no le gustaban ni su barba ni su bigote y que estaba buscando a un perfil de chico más delgado y sin pelo en el pecho “más metrosexual”. Una pena porque él estaba dispuesto a conocerla más pero de momento, lo único que podrán hacer juntos es investigar algún caso.