Después de dos años de discreta relación con César Vidal, Sonsoles Ónega vuelve a ser una mujer soltera. Tal y como adelantaba en exclusiva el portal 'Informalia' hace tan solo unos días, la presentadora y el arquitecto decidieron emprender caminos separados hace más de un mes, aunque se desconocen quién tomó la decisión de romper su noviazgo o los motivos de la ruptura.

Volcada en su trabajo al frente de 'Y ahora Sonsoles' - que está triunfando en las tardes de Antena 3 y, como asegura el entorno cercano a la gallega nada tuvo que ver en el fin de su historia de amor - Sonsoles tan solo se ha pronunciado indirectamente sobre su nueva situación sentimental confesando en su programa que ella es de las que opina que cuando se acaba una relación hay que devolver a tu expareja los regalos que te hizo en su día.

Sin embargo, con su reaparición social en la fiesta con la que Atresmedia ha celebrado la llegada de la Navidad con sus rostros más conocidos, la periodista ha roto su silencio y ha desvelado, por primera vez, cómo se encuentra tras su ruptura con César: "Estoy bien, tranquila".

Feliz con su nuevo programa y evitando lanzar las campanas al vuelo a pesar de los buenos resultados de audiencia que está cosechando desde su estreno el pasado mes de octubre, Sonsoles confiesa que su balance de 2022, a pesar de su último varapalo amoroso, no puede ser más "positivo". "Ha sido un año muy estresante, muy intenso, con muchos cambios, pero creo que ha merecido la pena. Estamos trabajando cada día y es verdad que todavía tenemos que estabilizar la franja, pero todo va bien y funcionando" explica.

Por eso, su deseo para 2023 está relaciónado con la consolidación de su programa, con el que reconoce "estoy muy contenta". "Estoy contenta con el equipo y los colaboradores, y arrancaremos el año en Antena 3 con toda la ilusión y las ganas. Es un topicazo pero lo único que pido es salud, así que salud para seguir peleando, para seguir trabajando, para seguir educando a mis niños y todo eso que hacemos en el día a día" confiesa.

¿Qué le ha pasado a Telecinco? Un programa provoca un histórico batacazo de la audiencia

Telecinco ha estrenado ‘Para toda la vida: The Bachelorette’. Sheila Martori, la gran protagonista del programa, se lanza a encontrar al hombre de su vida entre 20 jóvenes solteros dispuestos a conocerla a través de una romántica aventura con una sucesión de encuentros, charlas y experiencias inolvidables propuestas por este formato de éxito internacional presentado por Jesús Vázquez. Cada encuentro, cada experiencia, cada charla irán dejando su poso, para bien o para mal, en el corazón de Sheila y sus pretendientes. Pero el momento decisivo de cada programa será la Ceremonia de la Rosa, en la que Sheila se pondrá frente a frente a cada uno de ellos y entregará una rosa a aquellos con los que desea continuar la aventura. Los que no reciban la flor deseada serán inmediatamente eliminados; los que la reciban, tendrán la oportunidad de seguir conociendo a la joven, siempre que ellos también decidan aceptar tan simbólico regalo.

¿De qué va el concurso?

'Para toda la vida: The Bachelorette' tiene como protagonista a Sheila Martori, una arquitecta de 26 años que se considera muy romántica y que cree en el amor para siempre.

Sheila tendrá la oportunidad de conocer a veinte pretendientes que intentarán que la joven vuelva a confiar en el amor y conquistarla. Veinte chicos totalmente diferentes que acompañarán a Sheila en el camino donde el romanticismo, la magia y el amor serán las piezas clave de este nuevo programa.

“Al ir poco a poco confiando en mí misma, ha sido cuando esa coraza se ha roto y por fin he podido sentir de verdad. He tenido relaciones tóxicas y no me he sentido completa. No me abría a nadie y no me he sentido valorada por las personas que he tenido al lado”, ha confesado Sheila Martori antes de comenzar esta aventura. A lo largo de diez capítulos, viviremos con ella todas sus emociones y sabremos si por fin ha conseguido su final feliz.

Sin embargo, el estreno no ha ido nada bien para la cadena y el batacazo ha sido bastante sonado. Este estreno se ha convertido en el menos viste de la temporada y eso que iba en horario prime time. Bachelorette solo consiguió un 8.7% de cuota y 844.000 espectadores, según informa el portal especializado en televisión Vertele.

La audiencia de las tardes también está bastante repartida. Las tres ediciones de Sálvame (Limón, Naranja y Sandía) rozan el 1.200.000 espectadores y prácticamente empatan con sus rivales directos, la serie Amara es para siempre e Y ahora Sonsoles. Tierra Amarga y, sobre todo, Pasapaalbra, continúan imbatibles.